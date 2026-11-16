El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a la prisión preventiva decretada contra el padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien fue formalizado por conducir en estado de ebriedad y protagonizar un accidente de tránsito en Lampa.

Cabe recordar que este lunes, el Juzgado de Garantía de Colina decretó prisión preventiva para Máximo Pavez Cerda, padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez Cantillano.

De acuerdo con los antecedentes, el imputado protagonizó un choque contra una carreta en Lampa mientras conducía en estado de ebriedad durante la jornada del viernes 13 de septiembre.

En tanto, el titular de Seguridad descartó cualquier tipo de blindaje hacia el entorno de las autoridades pertenecientes al Gobierno.

“Las responsabilidades son individuales y las responsabilidades hay que exigirlas. Da lo mismo, sea quien sea la persona, esto lo digo en cada uno de los casos. Da lo mismo lo poderoso que sea esa persona, lo conocida, el dinero que tenga, tiene que enfrentar la justicia”, planteó, según Radio ADN.

Tras ello, el secretario de Estado respaldó la resolución adoptada por el tribunal de garantía frente a la gravedad de los hechos, señalando que “este tipo de accidentes, bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, las personas deben cumplir y enfrentar la ley, y es por eso que la persona que usted menciona está en prisión preventiva y deberá seguir así hasta que la justicia lo determine”.

Al consultarle sobre si existe una condena por parte del Ejecutivo por esta situación, Arrau calificó la conducta como inaceptable, advirtiendo el peligro que representa para otras personas.

“El actuar de cualquier persona que maneje en estado de ebriedad, que maneje en condiciones que no sean las óptimas, es tremendamente condenable. Esa actitud irresponsable puede llevar a costarle la vida a otras personas”, dijo.