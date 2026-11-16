La diputada Pamela Jiles anunció hoy en la mañana que votaría a favor de la acusación constitucional contra el ministro Rabat y adelantó que 11 de los integrantes de la bancada del Partido de la Gente harían lo mismo.

Dijo esto pese a no conocer aún el texto de la acusación constitucional y pese a que el jefe de bancada del PDG más temprano había dicho que primero analizarían el libelo.

La explicación de la diputada Jiles para actuar así fue esta, textualmente: “Somos populistas fuera del clóset, asumidos, y votamos como la gente exige”.

Más allá de si corresponde o no destituir al ministro Rabat, la cuestión es el método.

Si el PDG va a aprobar por populismo, la situación no es muy alentadora. Porque el populismo no es “oír la voz del pueblo” y votar en consecuencia. El populista hace otra cosa.

Primero, habla como si existiera un solo “pueblo” y el que piensa distinto queda fuera del “pueblo”. Segundo, no respeta procedimientos: ¿para qué leer la acusación constitucional si el veredicto ya está? Y tercero, se esconde detrás del pueblo que dice defender, porque si algo sale mal, no fue él el responsable, sino el pueblo, que fue el que exigió que actuara así.

Es como los retiros de fondos de pensiones. La misma Pamela Jiles impulsó y celebró los retiros. Su argumento fue “el clamor ciudadano” y ha seguido pidiéndolos. Y no es necesario argumentar respecto del daño que hicieron los retiros, no solo a la economía, sino también a nuestras instituciones políticas.

Hay que tener mucho cuidado con el populismo, porque se sabe lo nocivos que son sus resultados.