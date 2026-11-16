Figuras clave en el Ministerio Público: los fiscales regionales. Tan claves que el fiscal nacional no puede darles órdenes sobre las investigaciones que dirigen; un poco amos y señores de lo que sucede en la región que lideran.

Por eso, cada elección de fiscal regional es relevante y ahora está en proceso la del persecutor que dirigirá la de Valparaíso. Grave que, entre tanta noticia, haya pasado colada una situación que me parece ESCANDALOSA.

Contexto: el fiscal que surja del proceso de selección llevará la investigación de la arista NOMBRAMIENTOS, derivada del caso Audios, donde está siendo investigado, entre otros, el abogado Samuel Donoso. Y en esa misma fiscalía se aloja el caso contra la senadora Camila Flores, de la cual es abogado… Sí, Samuel Donoso.

Hasta ahí no hay nada reprochable, pero la selección de la terna de entre quienes saldrá quien será fiscal regional la decide la Corte de Apelaciones del puerto y adivinen quién la integra y preside: Silvana Donoso, hermana de Samuel.

Lo escandaloso es que no se haya inhabilitado del proceso de selección del fiscal que llevará el caso contra su hermano y otro en el que ya se sabe que él es el defensor.

La guinda de la torta es que es la misma fiscalía que acusa al magistrado Antonio Ulloa de haber favorecido en la acusación constitucional a… Silvana Donoso.

Y ella, tan campante, sigue sin encontrar inapropiado ser parte del proceso de selección del máximo persecutor regional de Valparaíso. “No tengo causal de inhabilidad”, le dijo al sitio Reportea. Claro, si la única vara es la ley…

Luego se preguntan por qué hay tan baja confianza en la justicia y sus órganos auxiliares. Luego dicen… no lo vimos venir.