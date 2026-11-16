Todos hemos presenciado con asombro el desplome de la aprobación del presidente José Antonio Kast en las encuestas. Si bien existen discrepancias en las magnitudes, todas las encuestas indican una idéntica dirección. La encuesta Criteria es la que más ha llamado la atención: tan solo el 18% de los encuestados aprueba al presidente Kast.

En sí mismo, el guarismo no constituye un récord.

Es así como la presidenta Bachelet, en su segundo mandato, llegó al 19% de aprobación en agosto de 2016, según la encuesta Cadem. Pero claro, la presidenta ya llevaba dos años y medio gobernando.

En cuanto al presidente Sebastián Piñera, este alcanzó en su segundo mandato (allá por diciembre de 2019) el 6% de aprobación, según la encuesta CEP. Pero claro, con un volcánico estallido social de por medio.

Son dos los factores llamativos en el desplome de la aprobación del presidente Kast.

El primero es la velocidad del fenómeno: en tan solo 11 meses, el presidente pasó del 58% de los votos a un 18% de aprobación, con una caída de 40 puntos en menos de un año. Es cierto: un voto no es sinónimo de una opinión. Pero los números allí están, en su fría crueldad.

El segundo factor llamativo es la ausencia de un horizonte electoral durante poco menos de dos años, lo que le permite al oficialismo respirar y acariciar la esperanza de un repunte que, bajo ningún punto de vista, será tan espectacular como la caída en la aprobación.

Esto plantea la inquietante pregunta por el piso de la caída en un contexto de mucho descontento. ¿Es esto relevante? ¿Se puede y se debe gobernar a través de las encuestas?

No, no se debe gobernar con las encuestas, pero tampoco se las puede ignorar. La verdadera pregunta entonces es triple: ¿qué ocurre en la mente de los chilenos cuando constatan este desplome? ¿Los enrabia, los entristece, los hastía? ¿Qué efectos pueden tener los resultados tan catastróficos de las encuestas en el ánimo de quienes están gobernando y de quienes son sus opositores? ¿Cómo se gobierna cuando se rompe el piso del apoyo obtenido en primera vuelta?

Veremos.