Tras el inicio de un nuevo proceso dirigencial en Azul Azul, Eduardo Álamos fue presentado como el nuevo presidente de la concesionaria, instancia en la que abordó distintos temas relacionados con el futuro de la Universidad de Chile.

Si bien se estima que la transición del nuevo directorio se extienda hasta abril o mayo, el dirigente respondió las preguntas de la prensa, entre ellas, una de las inquietudes históricas de los hinchas: la posibilidad de que el club concrete el proyecto de un estadio propio, una iniciativa que todavía no se ha materializado.

Al consultarle por la posibilidad de que la Universidad de Chile concrete el anhelado proyecto de un estadio propio, Álamos reconoció que se trata de una iniciativa compleja de materializar en el corto plazo, principalmente por las dimensiones que debería tener el recinto.

“Con respecto al sueño, es algo que cualquier hincha proyecta y le ve realidad para un futuro. Es difícil proyectar eso a corto plazo, porque estamos recién en cargo, pero un club como la U no puede tener un estadio de menos de 40 mil y eso lo hace complejo para encontrar un lugar”, dijo.

En esa línea, el dirigente señaló que, si bien ha revisado distintas alternativas para emplazar el estadio, todavía no existe una decisión al respecto. Asimismo, descartó realizar promesas sobre el proyecto y destacó la situación económica actual de la institución.

“Vi varias posibilidades, pero es difícil, pero no imposible. Dentro de las posibilidades veremos lo que es mejor para la U, pero no puedo prometer, no puedo ser populista. Las arcas están sanas y saludables para tener buenos refuerzos”, agregó.

Cabe recordar que en las distintas alternativas han surgido para emplazar el recinto en la Región Metropolitana. Entre ellas figuran las comunas de Lampa o Cerrillos, aunque hasta ahora no existe una ubicación definida ni un proyecto materializado.