Este martes 17 de noviembre se abren las postulaciones para el subsidio “Tramo 4.000”, el cual permitirá acceder a viviendas de hasta 4.000 UF y 4.500 UF, dependiendo de la región.

Se trata de un nuevo beneficio del Ministerio de Vivienda dirigido a familias de sectores medios que tienen dificultades para comprar una casa.

En esa línea, el nuevo Tramo 4 del Programa para Sectores Medios (DS 1) “amplía la oferta de viviendas nuevas o usadas que se pueden adquirir con un subsidio habitacional, creando un nuevo tramo de vivienda”.

¿Cuáles son los requisitos para postular al subsidio Tramo 4.000?

Tener mínimo 18 años.

Tener Registro Social de Hogares (RSH).

Acreditar el ahorro mínimo exigido de 200 UF. Este ahorro debe estar depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda al último día del mes anterior al de la postulación, es decir, al 30 de octubre de 2026.

Tener cédula nacional vigente. En el caso de extranjeros, tener cédula de identidad para extranjeros vigente y residencia definitiva.

Tener capacidad de acceder a un crédito hipotecario.

¿Cómo postular al subsidio Tramo 4.000?

El trámite se podrá hacer presencial en las Oficinas de Informaciones (OIRS) de los Serviu de cada región.

Estará disponible entre el 17 y el 27 de noviembre hasta las 13:00 horas.

La postulación también estará disponible para hacerse de manera online a través del sitio web www.minvu.cl entre el 18 y el 27 de noviembre hasta las 16:00 horas.

Subsidio Tramo 4.000: ¿Cuál es el precio de las viviendas que permite comprar?

El beneficio permitirá comprar viviendas nuevas o usadas considerando los siguientes rangos de precio de compra.

Más de 2.200 UF ($90.970.924 aproximadamente) y hasta 4.000 UF ($165.401.680) en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Más de 2.600 UF ($107.511.092) y hasta 4.500 UF ($186.076.890) en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes.

Subsidio Tramo 4.000: ¿Cuál es el monto que entrega?

El monto que aportará el Ministerio de Vivienda dependerá de la región en que estén las casas.