La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes 16 de noviembre revisar una apelación presentada por el Gobierno de Donald Trump para defender los recortes de subvenciones federales destinadas a investigaciones universitarias relacionadas con diversidad, equidad e inclusión (DEI).

La decisión mantiene vigente una resolución judicial que determinó que la cancelación de estos fondos probablemente vulneró la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege, entre otros derechos, la libertad de expresión.

El caso involucra subvenciones otorgadas a investigadores de la Universidad de California por la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF) y el Fondo Nacional para las Humanidades (NEH), dos organismos federales que financiaban proyectos académicos.

Según Reuters, la controversia ante la Corte Suprema comprendía aproximadamente US$59 millones en fondos pendientes, cuya continuidad estaba en disputa.

Los recortes impulsados por Trump

El conflicto comenzó en enero de 2025, cuando Trump inició su segundo mandato y firmó órdenes ejecutivas para eliminar el financiamiento federal de iniciativas vinculadas a diversidad, equidad e inclusión.

En aplicación de esas instrucciones, distintas agencias suspendieron subvenciones para proyectos que, según el Gobierno, no se ajustaban a sus prioridades.

De acuerdo con los abogados de la Universidad de California, la administración recortó más de US$324 millones en fondos de investigación entre enero y junio de 2025.

Los demandantes sostuvieron que las agencias utilizaron búsquedas de palabras clave, como “diversidad”, “cambio climático” e “ideología de género”, para identificar proyectos cuyos recursos serían cancelados.

En abril de ese año, investigadores comenzaron a recibir notificaciones sobre la suspensión de sus subvenciones, lo que llevó a seis académicos a presentar una demanda contra el Ejecutivo.

¿Qué resolvió la Justicia estadounidense?

En primera instancia, la jueza federal Rita Lin ordenó restablecer las subvenciones al considerar que su cancelación probablemente respondía a los puntos de vista expresados en las investigaciones, lo que podría constituir una discriminación contraria a la Primera Enmienda.

La resolución fue respaldada posteriormente por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que distinguió entre la facultad del Gobierno para definir sus prioridades de financiamiento y la cancelación de subvenciones previamente concedidas por el contenido ideológico atribuido a los proyectos.

La administración Trump recurrió entonces a la Corte Suprema y argumentó que el Ejecutivo cuenta con amplias facultades para decidir qué investigaciones reciben financiamiento público.

Sin embargo, el máximo tribunal declinó revisar el caso, sin entregar explicaciones ni registrar votos disidentes públicos.