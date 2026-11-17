El 75% de los desempleados ha reducido la cantidad de productos que compra para enfrentar el aumento de precios, frente al 59% de quienes tienen trabajo.

Así lo reveló la encuesta de octubre de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que también evidenció mayores dificultades financieras y peores expectativas entre los desocupados.

Según informó Diario Financiero, la mitad de los cesantes pidió dinero prestado durante el último mes. Entre quienes recurrieron al financiamiento, el 57% acudió a familiares y el 41% a amigos, mientras que solo el 6% solicitó recursos a bancos y el 11% a casas comerciales.

El estudio también mostró cambios en los hábitos de consumo. Un 69% de los desempleados reemplazó productos o marcas por alternativas más económicas, el 59% dejó de comprar determinados alimentos y el 54% eliminó sus suscripciones.

Además, un 39% utilizó parte de sus ahorros o inversiones y el 29% postergó obligaciones financieras.

Las dificultades económicas también se reflejan en el bienestar de los encuestados. El 76% de los desempleados declaró altos niveles de estrés, 13 puntos porcentuales por encima del promedio de consumidores. Asimismo, solo el 17% manifestó sentir esperanza y el 28% afirmó ser feliz.