La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado aprobó por unanimidad en general y particular el proyecto de ley que entrega exención tributaria para obras ferroviarias.
La iniciativa, que pasará a ser analizada en Sala, fue presentada vía mensaje y busca establecer una exención de derechos y tributos municipales por la ejecución de obras ferroviarias y las declara como infraestructura ejecutada por el Estado.
Esta exención fiscal incluye toda la infraestructura necesaria para el transporte por vías férreas o sistemas similares, como vías, túneles y obras de arte, estaciones y paraderos, talleres, cocheras y subestaciones eléctricas.
Según explicaron desde el Senado, la propuesta modifica la Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) con el fin de “reducir los costos y agilizar los plazos de construcción de la infraestructura ferroviaria”.
En ese sentido, se determinan dos medidas para equiparar a EFE con el régimen legal que rige para Metro S.A. Se trata de:
- Liberar a EFE del pago de “cualquier derecho o tributo municipal derivado de la ejecución de obras ferroviarias y de la ocupación de espacios que estas requieran. La medida aplica sin importar la modalidad en que se construyan las obras”.
- Declara dichas obras como “infraestructura ejecutada por el Estado. Bajo ese carácter, las construcciones ya no requerirán tramitar permisos municipales para edificarse”.
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