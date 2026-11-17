La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado aprobó por unanimidad en general y particular el proyecto de ley que entrega exención tributaria para obras ferroviarias.

La iniciativa, que pasará a ser analizada en Sala, fue presentada vía mensaje y busca establecer una exención de derechos y tributos municipales por la ejecución de obras ferroviarias y las declara como infraestructura ejecutada por el Estado.

Esta exención fiscal incluye toda la infraestructura necesaria para el transporte por vías férreas o sistemas similares, como vías, túneles y obras de arte, estaciones y paraderos, talleres, cocheras y subestaciones eléctricas.

Según explicaron desde el Senado, la propuesta modifica la Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) con el fin de “reducir los costos y agilizar los plazos de construcción de la infraestructura ferroviaria”.

En ese sentido, se determinan dos medidas para equiparar a EFE con el régimen legal que rige para Metro S.A. Se trata de: