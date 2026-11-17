La diputada y jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, se refirió a la tramitación de la acusación constitucional presentada contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, la que fue ingresada ayer al Congreso.

El libelo acusatorio apunta al rol que habría tenido Rabat en el cambio de criterio para firmas rebajas de penas a condenados por agresiones sexuales contra menores y violadores de derechos humanos.

En diálogo con Radio Pauta, Weisse se refirió a esta situación y aseguró que “yo soy la jefa de bancada, pero no puedo comprometer los votos hoy día de toda la bancada. Porque insisto, no tenemos una decisión como bancada”.

No obstante aquello, reconoció que “sí tenemos, en general (…) una opinión de que no hay mérito para esta acusación constitucional. Tendremos que revisar los antecedentes y con los que tengan dudas, porque evidentemente nosotros somos un partido que está apoyando al Gobierno”.

“Y lo que me parece a mí, que es una responsabilidad también y una coherencia política, cuando se trata de generar un daño político que se quiere hacer al gobierno. Más allá de que —insisto, por eso digo— hay que separar las cosas desde lo que es el punto político o el daño político, el hacer un golpe político en ese sentido, y lo que es el respeto a las normas, como son la Constitución, que es la más importante, y que se está enjuiciando por esa razón al ministro”, añadió.

Finalmente, puntualizó que “entonces, en eso tenemos que seguir conversando más allá de las opiniones de lo grave que fue todo lo que ocurrió”.