El economista y exdirector de Presupuestos Matías Acevedo advirtió que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de José Antonio Kast y los gremios de camioneros podría generar un nuevo costo fiscal de US$1.000 millones cuando finalice el congelamiento de los precios de los combustibles.

En conversación con Radio 13C, el exjefe de la Dirección de Presupuestos (Dipres) cuestionó la sostenibilidad de las medidas acordadas y planteó que el Ejecutivo podría enfrentar nuevas presiones de los transportistas si los precios internacionales del petróleo se mantienen elevados.

“Es bien fácil pronosticar lo que va a pasar”, afirmó Acevedo, al ser consultado sobre el escenario que enfrentará el Gobierno al término del acuerdo, anunciado originalmente hasta el 31 de marzo de 2027.

En esa línea, cuestionó la posibilidad de que los gremios acepten el fin de los beneficios sin nuevas demandas.

“¿Usted cree que van a liberar los precios y los camioneros van a salir todos abrazados del Gobierno porque terminó el acuerdo? No, pues, así no funciona”, sostuvo.

La advertencia de Acevedo por un nuevo gasto fiscal

El economista reconoció que el entendimiento permitió resolver el conflicto inmediato, pero advirtió que las soluciones transitorias pueden generar dificultades cuando llega el momento de retirarlas.

“Yo creo que es bueno que el Gobierno haya logrado una solución”, señaló, aunque planteó la necesidad de revisar cómo se llegó a ese escenario y las señales que entrega el Ejecutivo frente a futuras movilizaciones.

Acevedo también cuestionó que el fin del congelamiento pueda producirse sin nuevas exigencias de los transportistas.

“Yo no veo ningún camionero yendo a La Moneda diciendo que terminó el acuerdo, muchas gracias, ahora estamos de acuerdo con el aumento de los precios, no nos sigan pagando beneficios”, expresó.

En ese contexto, concluyó que “obviamente va a costar mil millones más”, como una proyección sobre el gasto que podría enfrentar el Estado si se prolongan las medidas.

El costo actual del acuerdo con los camioneros

Las declaraciones del exdirector de Presupuestos se conocen después de que el Gobierno presentara una nueva estimación del costo fiscal de las medidas comprometidas con los transportistas.

Según el informe financiero elaborado por la Dipres, el paquete representa un impacto total aproximado de US$820 millones, distribuido entre 2026, 2027 y 2028.

La iniciativa contempla una rebaja cercana a los $142 por litro de diésel, la reversión del último incremento de las gasolinas y un límite a las nuevas alzas, además de beneficios tributarios para el transporte.

Si bien el acuerdo político estableció inicialmente el congelamiento hasta el 31 de marzo de 2027, el texto presentado al Congreso extiende su vigencia hasta el 7 de abril, para ajustarse al ciclo del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).