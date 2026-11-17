El presidente José Antonio Kast se reunió este martes con su par de China, Xi Jinping, en Shenzhen en el marco de su gira a Asia.

El mandatario se encuentra en el país asiático para participar de la cumbre de líderes en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Previamente, realizó una visita oficial a Vietnam.

Tras reunirse con su homólogo chino, valoró la instancia: “Destacar la reunión que tuvimos con el presidente Xi Jinping, una conversación franca, amena, distendida, que se prolongó casi por 45 minutos, lo que habla de la buena relación que tiene China con Chile y viceversa en temas de socios comerciales, claramente nuestro principal socio comercial”.

“Pudimos conversar de nuestros intereses comunes respecto de profundizar esa relación en el marco de la APEC”, dijo, añadiendo que hablaron sobre temas comerciales, industriales, infraestructura, minería, agricultura “e ir abriendo nuevos espacios para nuestros productos”.

Kast también dijo que “estamos conscientes de que las relaciones son de Estado y lo que hemos profundizado en esa reunión, tanto la reunión con empresarios en un seminario, pudimos avanzar en esas materias” y agradeció el trabajo realizado por la Cancillería durante la gira presidencial.

Kast valora reunión entre líderes EE. UU., China y Rusia

En el punto de prensa, el mandatario también valoró el encuentro trilateral que se producirá entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin “para conversar sobre el desarrollo y los avances a nivel mundial”.

“En base al diálogo, en base al encuentro, al respeto mutuo que permite que los países se desarrollen. Cada conflicto que sucede a nivel mundial afecta y gravemente a naciones más pequeñas como la nuestra. Lo hemos visto en lo que ha sido el conflicto entre Rusia y Ucrania y también lo hemos visto en el conflicto en Medio Oriente. Cada uno de esos eventos, por más lejanos que estén de nuestra nación, nos afecta en nuestra calidad de vida, en el costo de la vida“, sostuvo.

Y reiteró: “Valoramos tanto esta posibilidad de conversación, de diálogo, que tendrán estas tres grandes naciones”.

Por otro lado, el jefe de Estado abordó la necesidad de que las nuevas tecnologías “tengan una gobernanza que permita normas claras, una interlocución entre las distintas naciones en temas que todavía son desconocidos para muchos, pero que son una realidad. No podemos tenerle temor a la inteligencia artificial, a la cuántica”.

Se debe avanzar “con respeto y con normas claras. Como se dice en Chile, de manera sencilla y popular, las reglas claras mantienen la amistad. Y eso es lo que buscamos, que haya reglas claras para el comercio internacional. Chile es una nación que se ha abierto al comercio mundial y esperamos mantenerlo así. Que siempre el encuentro, el diálogo, sea el camino para resolver cualquier contingencia que pueda ocurrir entre las distintas naciones. En eso hemos avanzado”, cerró.