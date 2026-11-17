El tráfico aéreo internacional de pasajeros en Chile aumentó un 3,8% en octubre, poniendo fin a siete meses consecutivos de caídas.

Sin embargo, el retroceso de los vuelos nacionales impidió que el transporte aéreo total registrara cifras positivas.

Según el informe mensual de la Junta Aeronáutica Civil (JAC), durante octubre se transportaron 959.241 pasajeros en rutas internacionales, marcando la primera alza desde febrero.

Pese a esta recuperación, el segmento todavía acumula una disminución de 0,3% entre enero y octubre frente al mismo período de 2025.

El crecimiento estuvo impulsado por los vuelos dentro de América Latina y el Caribe, que aumentaron 2,2%, principalmente por los mayores flujos con Argentina (8%), Colombia (10,5%) y Bolivia (84,4%).

En las rutas extrarregionales, el incremento superó el 9%, destacado por el crecimiento de Australia (38,3%).

En contraste, el tráfico doméstico disminuyó un 3,3% en octubre, después de haber registrado una recuperación en septiembre. Con ello, acumula una contracción de 2,9% durante 2026.

La JAC explicó que la mitad de la caída de octubre se relaciona con la reducción de frecuencias entre Santiago y Valdivia, y entre Santiago y Osorno, especialmente por parte de Latam. También influyeron los menores flujos hacia Antofagasta y Concepción, además del término de la ruta Concepción-Puerto Montt.