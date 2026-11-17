Este martes se llevó a cabo un operativo de fiscalización vehicular en la intersección de Avenida Matta con calle Carmen en Santiago.

La instancia fue encabezada por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y contó con la participación de Carabineros, la PDI, funcionarios del Ministerio de Transportes y Seguridad Municipal.

Desde Carabineros señalaron que la iniciativa está enfocada en encontrar a personas que conducen vehículos sin la documentación al día y “reducir el robo por sorpresa, que es uno de los delitos que más se da en este lugar”. En cuanto a cifras, hasta ahora se han incautado 6 autos y 10 motos que han sido trasladados a aparcaderos municipales.

Respecto a los delitos, los más comunes son robo por sorpresa en distintas modalidades, “ya sea a través de la utilización de motocicletas o arriba en la locomoción colectiva”.

Sí, a través de estos operativos se han hallado varios vehículos que no circulan con la documentación que corresponde, los cuales han sido incautados y han sido remitidos a los aparcaderos municipales.

Por su parte, la prefecta Catherine González, jefa de la Prefectura Metropolitana Centro Norte, informó que en el marco de las fiscalizaciones que se han realizado durante la mañana se detectó a ciudadanos “infractores de ley” y a un extranjero con un decreto de expulsión.

Se trata de un ciudadano venezolano que “fue trasladado hasta la Jefatura Nacional de Migración”.

En tanto, el ministro Arrau destacó el procedimiento combinado, ya que “el Ministerio de Transporte ayuda en cuanto a la fiscalización vehicular y la Policía de Investigaciones aporta en controlar el estatus migratorio de las personas, que hay una alta tasa de personas en situación irregular que ocupan motocicletas y ahí hay algunos delitos asociados”.

“Por eso estos operativos de tránsito asociados en ciertos puntos específicos donde se controlan varios lugares y las personas que tratan de evadir porque hay control, se pillan con otro control a la vuelta de la esquina. Son tremendamente productivos. Retiramos de circulación vehículos que están sin papeles o personas que manejan sin carnet de conducir”, acotó.

“Esto representa una acción del Estado de Chile, del Gobierno de Chile en conjunto para aportar seguridad, no solo de las policías, que sin duda son la pieza fundamental de esto”, cerró.