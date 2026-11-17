El diputado del Partido Socialista Juan Santana aseguró que confía en que la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, será aprobada en la Cámara y anticipó que podrían existir respaldos desde el propio oficialismo.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario sostuvo que el escenario no depende únicamente de la posición que adopte el Partido de la Gente, sino también de eventuales descuelgues entre diputados de derecha.

“Tengo la plena confianza de que esta acusación constitucional se va a aprobar”, afirmó.

Santana sostuvo que la presión ciudadana podría influir en la definición de parlamentarios oficialistas cuando llegue el momento de votar.

“La presión de la población chilena va a ser tan grande que incluso parlamentarios del propio oficialismo van a relativizar su posición cuando se tenga que votar esta acusación constitucional”, señaló.

Apunta a posibles descuelgues en el oficialismo

El diputado afirmó que ha conversado con parlamentarios de derecha, incluidos integrantes del Partido Republicano, que según su relato se encuentran incómodos con la decisión del Presidente José Antonio Kast de mantener a Rabat en el cargo.

“He conversado con parlamentarios de Republicanos que probablemente no digan esto en cámara, pero ellos también se encuentran en una situación completamente incómoda producto de la no decisión del Presidente de la República”, sostuvo.

Según Santana, los diputados oficialistas deberán enfrentar una definición políticamente compleja al momento de pronunciarse sobre el libelo.

“Los parlamentarios, incluidos los parlamentarios de derecha, tengan que tomar una posición de lealtad entre el ministro Rabat o una lealtad con sus votantes”, planteó.

Defiende fundamentos jurídicos de la acusación

Santana rechazó que la acusación tenga únicamente fundamentos políticos y sostuvo que existen elementos jurídicos que justifican su presentación.

Entre ellos, mencionó la aplicación de la ley de rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos contra menores de edad, los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad y la información entregada por Rabat al Congreso.

Además, cuestionó el cambio de criterio que, según afirmó, habría aplicado el Ministerio de Justicia durante el año.

“Si se basó en el contenido de la ley, ¿por qué su criterio cambió entre el mes de marzo y el mes de mayo, y posteriormente desde junio en adelante utilizó otro criterio?”, preguntó.

El diputado también responsabilizó políticamente a Kast por haber mantenido al ministro pese a la controversia.

“El Presidente de la República se lava las manos (…) y no quiere asumir ninguna responsabilidad en medio de esta crisis”, afirmó.

La acusación constitucional ya fue presentada y se encuentra en etapa de revisión antes de su votación en la Cámara de Diputadas y Diputados.