Chile se está perdiendo, en cierta medida, el boom del cobre. Así lo planteó John Authers, editor senior de mercados y columnista de opinión de Bloomberg, en conversación con CNN Chile durante su visita a Santiago para participar en el seminario “Mercado de Capitales: El Catalizador del Crecimiento de Chile y la Región”, organizado por Nuam.

Pese a ese diagnóstico, el columnista británico aseguró que las autoridades saben lo que tienen que hacer para volver a atraer inversión y que están tratando de hacerlo.

Consultado sobre si Chile se está quedando fuera del auge del metal, no dudó: “Basta con mirar un gráfico del índice bursátil chileno. Sí, se lo está perdiendo, en relación con lo que podría ser, sin duda”.

“Normalmente, si uno mira dos líneas en un gráfico, el precio del cobre y el índice bursátil chileno son iguales. Esta es la mayor desviación en muchos años: que al precio del cobre le vaya tan bien mientras a las acciones chilenas les va tan mal”, explicó.

Las cifras reflejan esa brecha. Según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el metal cerró el viernes pasado en US$ 6,17 la libra en la Bolsa de Metales de Londres y en lo que va del año promedia US$ 6,16, un 39,5% por sobre igual período de 2025. En cambio, el MSCI IPSA, el principal índice bursátil nacional, acumula un alza de apenas 1,7% en 2026, y en octubre, cuando el cobre promedió US$ 6,59 la libra, retrocedió 6,5%.

No es la primera vez que Authers pone el foco en esa relación. En su presentación mostró la evolución del MSCI Chile y del precio del cobre en los últimos 20 años, y advirtió que los inversionistas internacionales tratan al país como si fuera una gran mina de cobre, una simplificación que, a su juicio, se ha reflejado en los flujos de capital extranjero.

El problema de Chile está en la oferta, no en la demanda

Para Authers, el problema de Chile no radica en la demanda del metal, sino en su capacidad de producirlo. “No habrá problemas con la demanda de cobre en los próximos años, salvo que ocurra algo realmente terrible que no podamos prever. El problema para Chile (…) es la oferta”, sostuvo.

“Hay algunos problemas para sacar el cobre de la tierra, para extraer la cantidad de cobre que Chile necesita. Eso es clave para entender por qué la economía chilena se ha desacelerado este año”, añadió.

Los datos oficiales dan cuenta de ese deterioro, aunque la minería no explica por sí sola el freno de la actividad. Cochilco proyecta que la producción del país caerá 8,4% este año, hasta 4,94 millones de toneladas, con las mayores bajas en la minera Escondida, de BHP, con 12,5%, y en Codelco, con 9%.

En septiembre, el Imacec creció apenas 0,2% anual, arrastrado por una caída de 12,1% del sector minero, mientras que el Banco Central recortó su proyección de crecimiento para 2026 a un rango de entre 0,25% y 0,75%, una corrección que atribuyó en gran medida a la mayor debilidad del gasto interno, además de la menor producción minera.

Con todo, el editor senior de Bloomberg ve espacio para revertir el escenario: “No creo que haya ninguna razón para preocuparse por la demanda. Si Chile logra solucionar lo que, por lo que puedo ver, es un problema bastante serio con su oferta, con la eficiencia y la calidad de lo que produce en sus minas, encontrará mucha gente dispuesta a comprar ese cobre a un buen precio”.

Lo que necesitan ver los inversionistas para volver a apostar por Chile

Al ser consultado sobre qué necesitan ver los inversionistas globales para volver a apostar por el país, Authers apuntó a resolver los problemas de producción de las grandes faenas.

El diagnóstico coincide con días críticos para Codelco. En su junta extraordinaria de accionistas, la estatal informó que su producción de 2024 y 2025 fue inflada artificialmente en 42.100 toneladas, y el biministro de Minería y Economía, Daniel Mas, planteó en una entrevista con Bloomberg que el gobierno evalúa abrir a privados la explotación de algunos de sus yacimientos.

A la tarea productiva, Authers sumó la profundización del mercado de capitales local: “Más allá de eso, y es algo que hemos estado discutiendo en esta conferencia, mientras más se pueda crear una gran base de capital local, más se puede incentivar a los inversionistas extranjeros. Este sigue siendo un mercado grande y bien regulado, y si se sigue diversificando y se sigue incentivando la llegada de capital extranjero, no hay razón para que no llegue”.

Respecto del rumbo del país, se mostró confiado. “Como dije en mi presentación, es obvio que las autoridades de este país saben lo que tienen que hacer y que están tratando de hacerlo”, sostuvo.

El contagio que llegaría a Chile si estalla la burbuja de la IA

Authers también sostuvo que el mercado vive casi con certeza una burbuja de la inteligencia artificial (IA), y advirtió que, si estalla, tendría un efecto contagio en Chile, aunque menor que en el pasado: “Si la IA estalla, en primer lugar mucha gente va a perder dinero y será más probable que venda otras posiciones, incluidas las de aquí. Todavía existe un nivel de contagio desde los mercados desarrollados hacia los emergentes. Es menor de lo que solía ser, pero sigue ahí”.

“Una caída en los grandes mercados de Estados Unidos significa que la gente que de otro modo estaría invirtiendo en Chile tendrá menos dinero. Y eso no es bueno”, añadió.

Ese vínculo ya se dejó sentir en el precio del metal. La salida del CEO de NVIDIA, Jensen Huang, reavivó las dudas sobre la inversión tecnológica y afectó al cobre, cuyas perspectivas de consumo están ligadas, en parte, a la expansión de los centros de datos.

Aun así, el columnista no ve riesgos para la demanda de largo plazo, que, a su juicio, no depende solo de la IA: “Es difícil ver cómo la IA puede desarrollarse sin un uso mucho mayor de cobre, porque necesita mucha electricidad. Y en la electricidad, por lo que puedo ver, en todas las tecnologías, ya sea que se usen paneles solares o energía eólica, se sigue necesitando bastante cobre para que funcionen”.

A ello se suma, según Authers, el avance de los vehículos eléctricos e híbridos, que continúa en todo el mundo salvo, irónicamente, en Estados Unidos: “Salvo una recesión realmente fuerte, que no creo que haya que pronosticar, es difícil ver que la demanda por cobre vaya en otra dirección que no sea al alza durante un tiempo considerable”.

“Incluso si la IA cae bastante desde donde está ahora, claramente seguirá habiendo más demanda de electricidad que la que había”, agregó.

“Chile sabe cuál es el desafío (…) Ahora la cuestión es hacerlo”

Sin embargo, el columnista, quien cubrió México como jefe de la oficina del Financial Times en ese país, matizó su optimismo con la experiencia de otros países, incluido el suyo.

“Uno puede tratar de hacer lo correcto y puede tener las metas correctas, pero eso no significa necesariamente que vaya a tener éxito. Eso también es cierto en mi país, Gran Bretaña. Esto no es solo un tema de América Latina. De hecho, despedimos a un primer ministro por problemas con el sistema de pensiones”, sostuvo, en alusión a Liz Truss, quien renunció en octubre de 2022 tras la turbulencia que su plan fiscal provocó en los mercados y en los fondos de pensiones británicos.

Aun así, cerró con un mensaje de confianza en el diagnóstico del país. “Es obvio que Chile sabe cuál es el desafío y lo que tiene que hacer, y está tratando de hacerlo. Ahora la cuestión es hacerlo”, puntualizó Authers.