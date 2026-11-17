Daniel Daccarett, cofundador de Emprende Tu Mente (EtM), fue el invitado del segundo capítulo de El Viaje del Líder, el espacio de CBA Board que forma parte de Agenda Económica PM de CNN Chile.

En conversación con Pablo Riccheri, presidente de CBA Board, y Sebastián Aguirre, editor de Economía de CNN Chile, el empresario abordó su trayectoria, la importancia del trabajo colaborativo y las transformaciones que traerá la inteligencia artificial al mundo empresarial.

Durante la entrevista, Daccarett recordó que Emprende Tu Mente comenzó en 2007 con un encuentro de emprendedores en su propia casa, una iniciativa que con los años evolucionó hasta convertirse en uno de los principales espacios de conexión del ecosistema emprendedor latinoamericano.

“Esto es la expresión máxima de la colaboración“, afirmó al referirse al crecimiento de EtM.

El valor de la colaboración en el liderazgo

Uno de los principales temas de la conversación fue la necesidad de construir organizaciones donde las personas puedan desarrollar sus capacidades sin perder de vista los objetivos comunes.

“Lo que uno tiene que hacer es saber orquestar y lograr que cada uno toque el instrumento y brille por sí mismo”, explicó Daccarett.

El empresario también destacó la filosofía de cercanía que caracteriza a EtMday, encuentro que busca reunir a emprendedores, inversionistas y líderes empresariales sin distinciones jerárquicas.

“Siempre hemos buscado el pasto, porque arriba del pasto somos todos iguales”, señaló.

La próxima edición de EtMday se realizará entre el 19 y el 21 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura, con España como país invitado. La organización espera superar los 60 mil asistentes.

Inteligencia artificial y consejos para nuevos líderes

Daccarett también reflexionó sobre el impacto que tendrá la inteligencia artificial en las empresas y llamó a los líderes a incorporar estas herramientas para enfrentar los cambios tecnológicos.

“El que no se sume se lo van a comer por arriba”, advirtió.

Sin embargo, planteó que la tecnología no podrá reemplazar aspectos esenciales del liderazgo, como el propósito y la capacidad de conectar con otras personas.

Finalmente, al ser consultado por el consejo que entregaría a quienes comienzan a dirigir equipos, destacó la importancia de la confianza personal y la perseverancia.

“Uno tiene que creerse el cuento y nunca dejar de perseverar“, concluyó.

El Viaje del Líder se emite cada martes en Agenda Económica PM de CNN Chile y cuenta con el apoyo de Ackermann International, Apprecio, Gesintel Compliance, Nursoft y Omnix.