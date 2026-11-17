El abogado y exministro del Tribunal Constitucional Jorge Correa Sutil cuestionó parte de los argumentos de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, aunque sostuvo que existen fundamentos para reprocharle una eventual falta a la probidad por las explicaciones que entregó sobre las rebajas de condenas.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el también exsubsecretario del Interior del gobierno de Ricardo Lagos analizó los tres capítulos del libelo presentado por la oposición, que inició su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Correa Sutil manifestó reparos a los dos primeros capítulos, relacionados con las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, consideró que el tercero, referido a la información entregada por Rabat al Congreso, es “por lejos el más sólido y el más serio”.

Correa Sutil acusa a Rabat de faltar a la verdad

El jurista sostuvo que el ministro habría vulnerado su deber de actuar con honestidad al justificar las decisiones de su cartera mediante argumentos que, a su juicio, no se ajustan a las facultades legales del Ministerio de Justicia.

“El ministro falseó la verdad, hizo un ardid con el objeto de exculpar su responsabilidad, señalando dos cosas que no son ciertas”, afirmó.

Según explicó, Rabat sostuvo que estaba obligado a conceder los beneficios por la jurisprudencia de los tribunales y por las decisiones de las comisiones encargadas de evaluar las solicitudes.

Correa Sutil rechazó ambas justificaciones, al considerar que ni la jurisprudencia citada ni las evaluaciones administrativas obligaban al secretario de Estado a adoptar esas decisiones.

“La gente puede errar, los ministros tienen que estar bien informados, pero bueno, si están equivocados no faltan a la probidad. Pero en este caso el ministro sostiene dos tesis que no son erróneas, son insostenibles”, manifestó.

Los reparos a los capítulos por rebajas de condenas

Una evaluación diferente realizó sobre el primer capítulo de la acusación, que cuestiona la entrega de beneficios a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Correa Sutil explicó que existe una controversia jurídica sobre si la prohibición establecida en 2022 debe aplicarse también a delitos cometidos antes de esa fecha, debido a que los tribunales han adoptado criterios diferentes.

“Yo creo que esa es una acusación que no debiera prosperar”, sostuvo, antes de añadir que afirmar que existe una infracción clara de la ley “no tiene mérito”.

No obstante, reconoció que Rabat debió considerar el interés superior del niño al resolver las solicitudes, aunque dejó abierta la discusión sobre si esa omisión constituye una infracción de suficiente gravedad.

Respecto del segundo capítulo, relacionado con beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad, el abogado planteó que la controversia depende del alcance obligatorio que se atribuya a los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A su juicio, los funcionarios públicos deben considerar esas interpretaciones, pero no están necesariamente obligados a adoptar sus doctrinas generales en todos los casos.