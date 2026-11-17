Pacto Pyme y WOM anunciaron la entrega de 500 becas gratuitas para capacitar a emprendedores y trabajadores de pequeñas y medianas empresas en inteligencia artificial y herramientas digitales, con especial foco en las regiones de Chile.

La iniciativa fue presentada durante el encuentro de innovación y emprendimiento 4DEI, realizado en La Serena, y busca entregar conocimientos prácticos para mejorar la gestión de negocios, atraer clientes y aumentar las ventas.

La formación estará a cargo de Desafío Latam y no requiere conocimientos previos de inteligencia artificial.

¿Qué cursos ofrecen las 500 becas gratuitas?

El programa contempla tres especializaciones que los postulantes podrán elegir según las necesidades de sus negocios.

La primera, IA para Marketing y Ventas, abordará la creación de contenidos, la automatización comercial y el uso de chatbots para la atención de clientes.

La segunda, IA Aplicada al Trabajo, permitirá aprender a utilizar herramientas como Claude para elaborar documentos, delegar tareas y mejorar la productividad.

Finalmente, Automatización de Procesos enseñará a optimizar actividades repetitivas mediante herramientas digitales e inteligencia artificial.

Las capacitaciones comenzarán durante la última semana de noviembre y se impartirán principalmente en modalidad online, mediante contenidos de aprendizaje autónomo y clases en vivo.

También se contemplan actividades presenciales en distintas ciudades, entre ellas Iquique, La Serena, Concepción, Temuco y Puerto Montt.

¿Cómo postular a las becas de WOM y Pacto Pyme?

De acuerdo con el comunicado de los organizadores, las postulaciones estarán abiertas hasta el domingo 22 de noviembre de 2026, aunque los cupos son limitados y se asignan a medida que se revisan las solicitudes.

La convocatoria está dirigida a dueños, socios y trabajadores de pymes de cualquier rubro, con especial énfasis en negocios de regiones y zonas rurales.

Las personas interesadas pueden realizar el proceso directamente en el sitio oficial de Pacto Pyme.

“Es importante que las posibilidades de desarrollo digital lleguen a todas las regiones de Chile”, destacó Valeria Andía, gerenta de Sostenibilidad de WOM, al explicar el objetivo de la iniciativa.

El programa forma parte de una alianza en la que participan empresas, gremios e instituciones, entre ellas ACTI, el Ministerio de Economía y WOM.