La diputada Pamela Jiles (PDG) se refirió a los dichos del vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, durante su entrevista del pasado lunes en Tolerancia Cero.

Junto con compartir un extracto del programa, Jiles apuntó: “Flor de vocero“.

“Con los camioneros… ronronea como gatito de chalet. Con una periodista grita, interrumpe, levanta la voz, aletea y se descompensa. Es la imagen q el gobierno quiere proyectar?”, complementó la parlamentaria.

Sus dichos se producen luego de que Arenas también cuestionó al Partido de la Gente. Durante la entrevista, Arenas planteó que “el PDG no es un partido, sino que es como un cúmulo de deseos”.

La situación se produjo en medio del ingreso de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por su eventual responsabilidad en las rebajas de penas a condenados por agresiones sexuales a menores de edad que firmó.

Tanto para que el libelo acusatorio sea aprobado como para que sea rechazado, el Gobierno necesitará los votos del PDG en la Cámara de Diputadas y Diputados.