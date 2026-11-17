El canciller Francisco Pérez Mackenna firmó una hoja de ruta de cooperación económica-comercial entre Chile y China, además de un memorándum de entendimiento para el apoyo al libre comercio y el multilateralismo.

En medio de la gira presidencial en Asia, el ministro firmó dos acuerdos que “afianzan la cooperación económica y comercial entre ambos países y manifiestan el apoyo al libre comercio y al multilateralismo”.

Los acuerdos, según destacó Pérez Mackenna, “dan muestra de la importancia y fortaleza de la Asociación Estratégica Integral entre Chile y China, dos países que compartimos una relación cercana y especial”.

El primero de los acuerdos, que también fue suscrito por el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, establece una hoja de ruta en la que Chile y China se comprometen a “fortalecer el mecanismo de la Comisión Mixta de Cooperación Económica y Comercial como canal principal para resolver las diferencias en este ámbito”.

También apunta a la importancia de trabajar en el marco de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a fomentar los vínculos entre las “instituciones, cámaras, asociaciones empresariales y empresas de ambos países, llevar a cabo actividades de promoción comercial e inversión bilaterales, participar activamente en ferias internacionales de comercio e inversión y exposiciones especializadas organizadas por el otro país, para promover sus respectivos productos y servicios”.

Memorándum de entendimiento entre Chile y China: ¿De qué se trata?

El segundo tratado se trata de un memorando de entendimiento donde Chile y China declaran el “firme apoyo a un sistema multilateral de comercio basado en reglas y al mantenimiento de un orden comercial internacional justo y equitativo”.

Desde la Cancillería indicaron que ambos países se comprometieron a “mantener mercados abiertos y abstenerse de adoptar medidas económicas y comerciales discriminatorias o proteccionistas”.

Asimismo, China y Chile “están dedicados a avanzar en la cooperación bilateral en comercio e inversión y asegurarán conjuntamente la implementación efectiva de todos los acuerdos económicos y comerciales existentes entre ellos”.

Los dos países, además, expresaron su deseo de “fortalecer el multilateralismo y apoyar un sistema multilateral de comercio basado en reglas, y se comprometen a salvaguardar un sistema de comercio abierto, transparente, justo, inclusivo, equitativo y no discriminatorio, con la OMC en su núcleo y basado en reglas”.

Y se comprometieron a “profundizar el entendimiento mutuo y la cooperación práctica en marcos multilaterales y regionales como las Naciones Unidas, el Foro China-CELAC y la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)”.

A ello se suma que se busca asegurar la puesta en marcha efectiva del Tratado de Libre Comercio bilateral y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este.