El diputado de Renovación Nacional Eduardo Durán dejó abierta la posibilidad de respaldar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y aseguró que incluso ha escuchado a parlamentarios de la UDI manifestar su disposición a votar a favor del libelo presentado por la oposición.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el legislador señaló que todavía no ha definido su postura y que revisará los antecedentes contenidos en el documento de 189 páginas antes de tomar una decisión.

“Aquí no podemos dar un cheque en blanco al Gobierno, sino que ser responsable de nuestra manera de actuar”, sostuvo.

Durán reconoció que las rebajas de condenas concedidas por el Ministerio de Justicia constituyeron un “error garrafal” y recordó que, cuando se conocieron los hechos, planteó que Rabat debía abandonar su cargo.

Sin embargo, distinguió esa responsabilidad política de los fundamentos constitucionales que deberán evaluar los diputados.

“Si es por votar a favor de la acusación y yo estoy en conciencia de eso, lo voy a hacer. Si es por votar en contra de la acusación, en base a los méritos que se presenten (…) también lo voy a hacer, pero va a ser en forma responsable”, afirmó.

Durán apunta a posibles votos de la UDI

El parlamentario también abordó las distintas posiciones que existen dentro de los partidos oficialistas frente a la acusación.

“También he escuchado parlamentarios de la UDI, fundamentalmente, que desde el principio han dicho que estarían a favor por votar una acusación constitucional”, aseguró.

Sus declaraciones contrastan con lo señalado este lunes por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien en conversación con CNN Chile anticipó que su bancada rechazará de manera unánime la acusación contra Rabat.

“La UDI vota unida y esta vez no va a ser la excepción”, afirmó Ramírez, pese a que parlamentarios como Marlene Pérez y Hotuiti Teao habían manifestado públicamente su disposición a evaluar un respaldo al libelo.

Respecto de Renovación Nacional, Durán sostuvo que no tiene antecedentes de diputados de su colectividad que hayan comprometido anticipadamente su voto.

“En Renovación Nacional no ha pasado eso. No tenemos antecedentes de ningún diputado que haya manifestado ya su intención de votar a favor o en contra”, aseguró.

El escenario de la acusación contra Rabat

La acusación constitucional fue presentada por bancadas opositoras tras la controversia por las 56 rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, además de beneficios otorgados a condenados por violaciones a los derechos humanos.

El libelo contempla tres capítulos, relacionados con ambas decisiones y con la información que el ministro entregó al Congreso para justificar su actuación.

La comisión encargada de revisar la acusación quedó conformada por Lorena Pizarro, Lorena Fries, Raúl Soto, Carlos Chandía y Germán Verdugo, con tres integrantes de oposición y dos de derecha.

En paralelo, el Partido de la Gente también mantiene diferencias internas respecto de su eventual respaldo a la iniciativa, por lo que todavía existen votos sin definir para su discusión en la Cámara.

Por ahora, Durán insistió en que su decisión dependerá del análisis de los antecedentes y de determinar si Rabat incurrió en infracciones constitucionales, más allá de las críticas políticas a su gestión.