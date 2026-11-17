El Gobierno del Presidente José Antonio Kast prepara el regreso de los agregados militares chilenos a Israel, en una medida que revertiría la decisión adoptada por la administración de Gabriel Boric en mayo de 2025, en respuesta a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

Según informó El Mercurio, a partir de fuentes de ambos países, el Ejecutivo busca restablecer los vínculos de cooperación en materia de Defensa, como parte de su intención de normalizar las relaciones bilaterales.

La medida todavía no ha sido oficializada, aunque podría concretarse durante los próximos días.

El eventual acercamiento provocó el rechazo del Centro de Información Palestina (CIP), organización que llamó al Gobierno a reconsiderar la decisión y cuestionó sus implicancias frente a las obligaciones internacionales de Chile.

Organización palestina cuestiona acercamiento con Israel

A través de una declaración pública, el CIP manifestó su preocupación por la posibilidad de que Chile retome sus vínculos institucionales con las Fuerzas Armadas israelíes, en medio de las denuncias por violaciones al derecho internacional contra la población palestina.

La organización sostuvo que el eventual regreso de los agregados militares requiere explicaciones públicas y pidió al Ejecutivo abstenerse de profundizar la cooperación militar con Israel.

En ese contexto, recordó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó, en una opinión consultiva de julio de 2024, que la presencia continuada de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal.

El pronunciamiento también estableció obligaciones para los Estados respecto de no reconocer ni contribuir al mantenimiento de esa situación.

El CIP argumentó que Chile debe mantener una política exterior coherente con sus compromisos internacionales, especialmente después de participar en procedimientos judiciales relacionados con la situación en Gaza.

Por ello, llamó a reconsiderar el retorno de los agregados militares y garantizar que ninguna cooperación chilena contribuya a mantener la ocupación ilegal de territorios palestinos o facilitar la comisión de crímenes internacionales.