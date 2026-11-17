El jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, cuestionó duramente al subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, y advirtió que sus declaraciones contra la colectividad han deteriorado las relaciones con el Ejecutivo.

La controversia surgió después de que Arenas afirmara en Tolerancia Cero de CNN Chile que el PDG no tiene una visión de país y lo describiera como un “cúmulo de deseos”, debido a las diferencias internas que, a su juicio, caracterizan sus posiciones políticas.

En respuesta, Valenzuela cuestionó el desempeño del subsecretario y su capacidad para relacionarse con otras fuerzas políticas.

“Este vocero necesita un vocero. Una cosa es tener opinión política y otra cosa es tener inteligencia política. Yo creo que al vocero le falta lo segundo”, sostuvo en declaraciones recogidas por BioBioChile.

El parlamentario también planteó que la autoridad debería recibir formación en inteligencia emocional y relaciones políticas, antes de formular una advertencia sobre el trato del Gobierno hacia su partido.

“No se escupe el pozo donde usted posteriormente va a tomar agua”, afirmó.

PDG advierte deterioro de relaciones con el Ejecutivo

Valenzuela argumentó que el PDG ha contribuido a la gobernabilidad de la administración de José Antonio Kast, pese a mantener discrepancias con algunas de sus decisiones.

En ese contexto, cuestionó que el vocero dirigiera críticas contra una colectividad cuyos parlamentarios podrían resultar decisivos para distintas votaciones en el Congreso.

“Por supuesto que esto deteriora las relaciones con el PDG; estamos muy molestos en la bancada”, aseguró.

Sus declaraciones se producen en medio de la discusión por la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, instancia en la que el Partido de la Gente todavía no ha definido una postura unánime.

El líder de la colectividad, Franco Parisi, había señalado previamente que existe una mayoría de parlamentarios del PDG favorable a respaldar el libelo.

Las críticas de Arenas y la respuesta del PDG

Durante su participación en Tolerancia Cero, Arenas sostuvo que el Partido de la Gente representa a un sector de la clase media emergente que, a su juicio, privilegia sus necesidades de consumo por sobre una visión política compartida.

Si bien destacó su buena opinión de algunos parlamentarios y del propio Parisi, el subsecretario cuestionó la falta de cohesión programática de la colectividad.

“No es un partido, sino que es como un cúmulo de deseos”, afirmó, aunque reconoció que podría transformarse en una fuerza política consolidada.

Sus palabras motivaron una respuesta de Parisi, quien acusó al Ejecutivo de ejercer “matonaje del poderoso transitorio” y defendió el papel del PDG en la búsqueda de acuerdos políticos.

A las críticas se sumó la diputada Pamela Jiles, quien calificó como “nefasta” la actuación de Arenas durante su entrevista y cuestionó su desempeño como vocero.