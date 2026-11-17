El precio del cobre cayó este martes por debajo de los US$ 6 por libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME), en su segunda jornada consecutiva de bajas. Según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el metal anotó un retroceso de 1,12% respecto de la sesión del lunes.

El cobre grado A se cotizó en US$ 5,99 por libra, frente a los US$ 6,07 del día anterior. En toneladas, el precio llegó a US$ 13.225,5. Con este resultado, el metal acumula una caída de 2,8% en las últimas dos sesiones, desde los US$ 6,17 por libra que registró el viernes 13 de noviembre.

La baja también lo aleja del promedio de octubre, que fue de US$ 6,59 por libra. El precio actual se ubica cerca de 9% por debajo de ese nivel, mientras el promedio de lo que va de noviembre llega a US$ 6,30 por libra.

Aun así, el promedio del año se mantiene en US$ 6,15 por libra, un nivel 39,37% superior al registrado a igual fecha de 2025.

Futuros del cobre también retroceden en los mercados internacionales

Los contratos a futuro también retrocedieron, aunque en menor medida. El cobre a tres meses cayó 0,71%, hasta US$ 5,99 por libra, mientras los contratos para diciembre de 2027 y diciembre de 2028 bajaron 0,68% y 0,67%, respectivamente, y se mantuvieron sobre los US$ 6.

En la Bolsa de Nueva York (Comex), el cobre para entrega en noviembre cerró el lunes en US$ 5,9975 por libra, también bajo la barrera de los US$ 6. En la Bolsa de Futuros de Shanghái, el contrato de diciembre se cotizó en US$ 7,09 por libra, cifra que incluye impuestos.

En cuanto a los inventarios, las existencias en la LME se mantuvieron prácticamente estables, con un alza de 0,04%, hasta 327.600 toneladas. En la Comex bajaron 0,09%, hasta 730.698 toneladas.

Entre los demás metales que se transan en Londres, todos cerraron a la baja. El aluminio lideró las caídas con un retroceso de 8,15%, hasta US$ 3.060,5 por tonelada, seguido por el zinc, con una baja de 1,87%.

En tanto, el carbonato de litio se cotizó en US$ 14,95 por kilo, por debajo de los US$ 15,25 registrados el 10 de noviembre, según datos del Banco Central.