El Banco Central advirtió que el auge de la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una de las principales fuentes de riesgo para la estabilidad financiera, por las altas valoraciones de las empresas del sector, su creciente endeudamiento y los riesgos de ciberseguridad asociados a los modelos más avanzados.

Así lo planteó en su Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del segundo semestre, que la presidenta del instituto emisor, Rosanna Costa, presentó este martes ante la Comisión de Hacienda del Senado.

El informe señala que los riesgos del escenario mundial permanecen elevados y que el principal riesgo para Chile sigue siendo un estrechamiento abrupto de las condiciones financieras externas. Entre los posibles gatillantes de ese escenario, el Banco Central menciona las dudas sobre la deuda pública, un recrudecimiento de los conflictos geopolíticos y la reevaluación de la rentabilidad esperada de las inversiones en IA.

Según el documento, pese a las recientes correcciones en las acciones del sector, las valoraciones siguen siendo altas y dependen de que las empresas mantengan un fuerte crecimiento de sus utilidades durante un tiempo prolongado.

“A pesar de correcciones recientes, que no han provocado dislocaciones en el funcionamiento de los mercados, persisten valoraciones altas en los sectores relacionados con la inteligencia artificial, las que descansarían en supuestos de crecimiento elevado y persistente de sus utilidades”, afirmó Costa.

El informe agrega que la inversión en IA en Estados Unidos, que antes se financiaba principalmente con flujos de caja, depende cada vez más de la emisión de deuda. Al mismo tiempo, ha crecido el peso del sector en el comercio mundial, el crecimiento y la inversión, al igual que los cuestionamientos a su capacidad de pago.

Por eso, el Banco Central advierte que sorpresas negativas en las utilidades de los proveedores de servicios de IA podrían tener impactos tanto reales como financieros. Además, pidió monitorear las interconexiones de los intermediarios financieros no bancarios con empresas del sector, por la información limitada sobre la calidad de su cartera de crédito y su vínculo con la banca tradicional.

Banco Central advierte por riesgos de ciberseguridad asociados a la IA

El Banco Central también destacó el aumento de los riesgos de ciberseguridad en instituciones e infraestructuras financieras. Según la entidad, los modelos avanzados de IA tienen una capacidad creciente para encontrar y explotar vulnerabilidades en sistemas informáticos, lo que eleva el riesgo de incidentes simultáneos de carácter sistémico.

“Un factor que ha ido en aumento, y que destacamos especialmente, son los riesgos de ciberseguridad en instituciones e infraestructuras financieras, en particular por la creciente capacidad de los modelos avanzados de inteligencia artificial para vulnerar sistemas de seguridad”, sostuvo la presidenta del instituto emisor.

A eso se suman los riesgos del uso de sistemas autónomos. “Los riesgos derivados del creciente uso de sistemas autónomos se han evidenciado con una serie de eventos en los que estos agentes han operado fuera de los mecanismos de control establecidos por sus desarrolladores”, agregó Costa, quien llamó a seguir desarrollando altos estándares de seguridad y una supervisión coordinada entre autoridades e industria.

La IA también aparece detrás del alza de las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos. Desde el informe de mayo, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió unos 50 puntos base, con alzas que en octubre se acercaron a 90 puntos base, y se ubicó en los niveles más altos en dos décadas.

Según el Banco Central, ese aumento se asocia en buena medida a mayores tasas reales, en un escenario global de mayor inversión relacionado con la IA.

Para Chile, el efecto de un mayor costo de financiamiento se compensa en parte por el impacto positivo que esa mayor inversión tiene sobre el precio del cobre y la demanda externa, aunque el Banco Central advirtió que se trata de un desarrollo al que hay que estar atentos. En el mercado local, el peso se depreció 10% desde el informe anterior, en lo que el instituto emisor describe como su rol de absorción de shocks externos.

Hogares y empresas enfrentan mayores riesgos financieros

En el plano local, el informe indica que los hogares y las empresas enfrentan un panorama económico menos favorable que en mayo. El desempleo llegó a 9,8% en el tercer trimestre y la búsqueda de empleo se extendió a 8,2 meses en promedio, por sobre su promedio histórico de seis meses.

Según el Banco Central, cerca de la mitad del alza de la morosidad en los créditos de consumo bancarios entre 2022 y 2026, que pasó de 1,6% a 2,5%, se explica por el mayor desempleo y la mayor duración de la búsqueda de trabajo.

En un escenario de tensión, con más desempleo, mayores tasas de interés y más inflación, la deuda en impago de los hogares llegaría a 3,3% del PIB, su segunda alza consecutiva entre informes. El aumento se explica en parte por el mayor uso de créditos rotativos, como tarjetas y líneas de crédito. En un escenario de desempleo prolongado, ese monto aumentaría en 0,2% del PIB adicional.

En las empresas, la deuda en riesgo llegaría a 2,4% del PIB, con información a junio. El deterioro se concentra en manufactura y comercio, donde las bajas ventas han elevado la carga financiera y la morosidad.

En el sector inmobiliario, en tanto, se requerirían 14 meses para agotar el stock de viviendas terminadas, frente a los 17 del informe anterior y el máximo de 19 meses de comienzos de 2025, aunque todavía por sobre el promedio de siete meses entre 2011 y 2019.

Banco Central aborda pérdidas de las AFP en derivados

El informe también abordó las pérdidas de las AFP en derivados, provocadas por el alza de las tasas en dólares, que gatillaron llamados de margen.

Según el Banco Central, la nueva normativa de la Superintendencia de Pensiones y la disponibilidad de activos líquidos en dólares en el extranjero evitaron que los fondos tuvieran que liquidar activos locales.

“Desde el punto de vista de la estabilidad financiera, estos llamados a margen transcurrieron sin generar distorsiones en el mercado local”, señaló Costa.

Además, el instituto emisor advirtió por el cambio en la composición de los inversionistas en el mercado local de renta fija. Las AFP han reducido su participación en bonos soberanos y bancarios, mientras crece la de inversionistas extranjeros y fondos mutuos, que reaccionan con más rapidez a los cambios en los precios y podrían amplificar los efectos de shocks externos.

En cuanto a la banca, el informe concluye que mantiene niveles de capital y liquidez suficientes para seguir siendo solvente aun en un escenario de tensión. En su Reunión de Política Financiera, el Consejo decidió mantener la convergencia del Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) a 1% de los activos ponderados por riesgo, que será exigible a fines de mayo de 2028.

Banco Central reitera advertencia por las finanzas públicas

Por último, el Banco Central reiteró su advertencia sobre las finanzas públicas. Según el informe, la deuda bruta del gobierno central llegaría a 42,7% del PIB a fines de 2026, y el 23% de ella vence en los próximos tres años, una cifra elevada en perspectiva histórica.

“Es importante recordar que un manejo prudente de las cuentas fiscales es fundamental para preservar adecuadas condiciones de financiamiento para hogares y empresas y, también, para la capacidad de la economía de mitigar el impacto de shocks”, puntualizó Costa.