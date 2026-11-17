La primera edición de MCI EXPO se realizará este viernes 20 de noviembre en el Hotel Le Méridien de Santiago, con una exhibición de tecnologías de robótica, automatización e inteligencia artificial. El encuentro, organizado por Grupo MCI, proyecta más de 2.000 asistentes y la participación de más de 25 marcas y expositores.

La feria estará dirigida a empresas, desarrolladores, instituciones educativas y profesionales de la industria tecnológica. Entre las marcas participantes figuran Arduino, Raspberry Pi, Teltonika, Sonoff y Fosi Audio, con soluciones de conectividad, mantenimiento predictivo mediante inteligencia artificial y fabricación digital.

Una de las novedades será la presentación de reBot Arm de Seeed Studio, un brazo robótico de código abierto compatible con herramientas como ROS, Python y NVIDIA Isaac Sim. La tecnología permite programar y probar movimientos en entornos virtuales antes de ejecutarlos físicamente, con aplicaciones en tareas repetitivas y manipulación de objetos.

En el ámbito educativo, MCI Electronics exhibirá las soluciones de LEGO Education, luego de convertirse en Partner Autorizado de la marca en Chile. La propuesta incluye herramientas para enseñar ciencias, programación e inteligencia artificial mediante actividades prácticas, además de capacitación docente y acompañamiento pedagógico para establecimientos educacionales.

El fundador y gerente general de Grupo MCI, Paul Aguayo, destacó la importancia de considerar las necesidades de cada organización al incorporar nuevas tecnologías. “Una inversión tecnológica debe responder a un problema operacional definido. La decisión exige evaluar no solo el equipo, sino también su integración, soporte y capacidad de crecer con la operación”, señaló.

La programación también contemplará conferencias sobre inteligencia artificial, robótica y automatización industrial, junto con espacios dedicados a impresión 3D, electrónica y desarrollo de prototipos.

MCI EXPO funcionará entre las 09:30 y las 18:30 horas, con acceso gratuito a la zona de expositores mediante inscripción previa. También estará disponible un Business Pass pagado, que permitirá asistir a conferencias y acceder a espacios de vinculación profesional. Los interesados pueden registrarse en el sitio oficial del evento