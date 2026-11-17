La diputada Gael Yeomans (FA) ofició a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y a la subsecretaria Carolina Rossi, para que se haga público en texto del memorándum de entendimiento que el Gobierno firmó con la empresa OpenAI.

Según se dio a conocer, Lincolao y el CEO de OpenAI, Sam Altman, suscribieron un memorándum que da forma a “OpenAI para Chile”, el cual aborda tres ejes de cooperación. Entre ellos está la modernización de la gestión pública, el desarrollo de capacidades tecnológicas al interior del Estado y el fortalecimiento del ecosistema chileno de emprendimiento e innovación.

Según argumentó la también presidenta del Frente Amplio, no se ha entregado información respecto a cómo se resguardarán los datos de las personas.

Por ello, con la acción solicita la “copia íntegra” del texto y sus anexos, además de los compromisos que asume el Estado de Chile y el procedimiento a través del cual se eligió a la empresa.

Adicionalmente, la parlamentaria pide saber si la empresa obtendrá acceso a bases de datos, datos personales o información reservada del Estado, dónde se almacenaría esa información, si podría usarse para entrenar sus modelos y si hubo una evaluación previa de riesgos.

“El Gobierno firmó un acuerdo con OpenAI y todavía no ha explicado qué va a pasar con los datos de las chilenas y los chilenos. Usar inteligencia artificial para atender mejor a las personas puede ser un avance, y justamente por eso tiene que hacerse con reglas claras y no con acuerdos inconsultos. Queremos conocer el acuerdo completo, a qué se comprometió el Estado y si OpenAI va a tener acceso a nuestros datos y con qué fines”, sostuvo.

Yeomans también cuestionó que OpenAI sea parte de un comité conjunto con el Ministerio de Ciencia, el cual “fijará prioridades y definirá los primeros organismos y casos de uso, porque así un proveedor participaría en levantar las necesidades del Estado antes de que exista una licitación”.

Y pidió aclarar si el acuerdo se relaciona con los $412 millones que el proyecto de Presupuesto 2027 destina a un nuevo programa de acceso a cómputo para inteligencia artificial, en una cartera a la que el Gobierno propone recortarle 6,4% de su presupuesto.

La situación, además, ocurre mientras se tramita en el Congreso la ley de Protección de Datos Personales, que debía entrar en vigor el 1 de diciembre. “Si la ley que protege nuestros datos se está postergando, lo mínimo es que este acuerdo sea transparente desde el primer día. Mientras esa ley no rija, ningún dato personal de ningún chileno debería ser entregado“, planteó la diputada.