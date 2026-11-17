“Pero creo que el PDG reúne a una clase media emergente que no tiene… o sea, un sector de esa clase media, que no tiene una visión de país, sino que más bien una visión de consumo. Y, por lo tanto, acepta cosas, aunque sean contradictorias entre ellas, si es que responden a ciertas necesidades o no. Y por eso lo inorgánico del PDG (…) Y, por lo tanto, no es un partido, sino que es como un cúmulo de deseos”.

De esta forma, el vocero de Gobierno, el subsecretario Gonzalo Arenas, analizó el presente del Partido de la Gente durante su participación en Tolerancia Cero este pasado lunes.

#ToleranciaCero | Gonzalo Arenas, subsecretario y vocero de Gobierno: "El PDG no es un partido, sino que es como un cúmulo de deseos" ▶️https://t.co/MaoCcXYmUa

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Sus dichos generaron una serie de coletazos, a pocos días de que se vote la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en la Cámara de Diputadas y Diputados.

¿Por qué es relevante? Para que el libelo acusatorio contra Rabat pueda ser aprobado, lo más probable es que se necesiten los votos del PDG. Esto, en un escenario de incertidumbre en los propios votos oficialistas.

El punto cúlmine de las reacciones se produjo durante la tarde de este martes, dado que la colectividad aludida convocó a un punto de prensa en el Congreso.

El detalle de la invitación señala: “El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, hablará en representación de las diputadas y diputados del PDG. El parlamentario cuestionará el error político de Gonzalo Arenas al descalificar al partido en momentos en que el Ejecutivo necesita sus votos y seguirá requiriendo su respaldo para alcanzar acuerdos en el Congreso”.