La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, abordó su relación con el presidente, en medio de rumores sobre una posible salida de su cartera, a raíz de conflictos internos con su subsecretaria, Carolina Rossi.

Cabe recordar que en el último tiempo los parlamentarios han puesto sobre la mesa un posible cambio de gabinete tras la crisis que atraviesa el Ministerio de Ciencia, dadas las diferencias que hay entre Lincolao y la subsecretaria, que enfrenta una denuncia por Ley Karin.

Incluso ayer el ministro (s) de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, en diálogo con Tolerancia Cero, se refirió a esta situación, señalando que hay “un problema en el Ministerio de Ciencia, lo reconocemos, no ha funcionado como esperábamos“.

#ToleranciaCero | Gonzalo Arenas, subsecretario y vocero de Gobierno: “Nosotros tenemos un problema en el Ministerio de Ciencia, lo reconocemos. No ha funcionado como esperábamos” ▶️https://t.co/mJPZSAWH4U

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Tras ello, la titular de Ciencia se refirió a esta situación y recalcó que cuenta con el espaldarazo del presidente José Antonio Kast, y además aseguró que podría reunirse con Arenas para abordar esta situación.

“Siempre he sentido el respaldo del Presidente en el trabajo que estamos realizando junto a otras autoridades para enfrentar los desafíos de Chile. He estado completamente disponible para conversar con el vocero y continúo estándolo, para que cuente con toda la información sobre nuestra gestión”, añadió a La Segunda.

En ese contexto, la secretaria de Estado indicó: “He estado disponible para conversar con el vocero y continúo estándolo, para que cuente con toda la información sobre nuestra gestión”.

En esa línea, explicó que su objetivo es posicionar a Chile en el ámbito internacional. Por ello, puso como ejemplo el acuerdo con OpenAI para capacitar a funcionarios del Estado en inteligencia artificial.

“Me he mantenido al margen de las polémicas, porque mi atención está puesta en lo que realmente importa: el acuerdo histórico con OpenAI, las oportunidades que estamos abriendo para 185 startups chilenas junto a ElevenLabs y la firma de la Declaración de Kioto, que posiciona a Chile en las conversaciones internacionales sobre el futuro de la ciencia y tecnología”, agregó.