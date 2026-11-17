Banco Santander anunció el lanzamiento de “Súper Hipoteca Joven”, una nueva alternativa de crédito hipotecario que ofrece plazos de financiamiento de hasta 40 años para personas de hasta 35 años que buscan adquirir una vivienda en Chile.

La iniciativa está enfocada en propiedades cuyo valor supera las 6.000 UF y busca disminuir el monto de los dividendos mensuales mediante la extensión del período de pago.

De acuerdo con lo informado por la entidad bancaria, el producto también contempla financiamiento de hasta el 90% del valor de la vivienda y una modalidad de tasa mixta a cinco años.

¿Cuáles son las condiciones de la Súper Hipoteca Joven?

Entre las principales características anunciadas por Santander se encuentran los plazos de hasta 40 años, que permiten distribuir el pago del crédito durante un período más extenso, y la posibilidad de acceder a un mayor porcentaje de financiamiento.

“Sabemos que para muchos jóvenes acceder a una vivienda propia puede parecer lejano, especialmente cuando deben equilibrar distintas prioridades financieras”, señaló Sebastián Atria, gerente Hipotecario de Banco Santander.

El ejecutivo explicó que el objetivo es ofrecer una alternativa con dividendos mensuales más bajos, que se ajusten a las necesidades financieras de quienes buscan comprar una propiedad.

¿Qué ocurre con las viviendas de hasta 6.000 UF?

La nueva modalidad complementa otras alternativas de financiamiento que Santander mantiene disponibles para distintos segmentos.

Entre ellas figura la oferta asociada a la extensión del subsidio a la tasa hipotecaria para propiedades de hasta 6.000 UF.

De esta manera, el banco busca ampliar sus opciones para quienes desean adquirir una vivienda, con productos diferenciados según el valor de la propiedad y las necesidades de financiamiento.

Los interesados pueden consultar las condiciones y obtener más información a través del sitio oficial de Banco Santander o en sus sucursales.