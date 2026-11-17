Jensen Huang, fundador y exdirector ejecutivo de Nvidia, dijo este martes que está dispuesto a volver a liderar la compañía si su directorio así lo decide. En el texto, Huang reconoció sus errores, pero aseguró que desde su salida ha recibido numerosos llamados para que vuelva a dirigir la empresa que fundó hace más de tres décadas.

“No estuve a la altura de los estándares que se esperan de todos en Nvidia y cometí graves errores en mi vida personal”, afirmó Huang. “Le generé problemas al directorio, algo que lamento profundamente”, agregó.

“Desde mi partida, he recibido una oleada de llamados de empleados, inversionistas, socios comerciales y clientes de Nvidia”, sostuvo. “Si el directorio decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa (…), me sentiría honrado de atender estos llamados y volver como CEO”, señaló.

Nvidia no ha respondido oficialmente a la declaración. Un representante del directorio señaló que continúa la búsqueda de una firma para encontrar un director ejecutivo permanente, proceso que considera candidatos internos y externos.

Jensen Huang reconoce errores y abre la puerta a volver a Nvidia

Huang dejó el cargo luego de que The New York Times revelara que mantenía una relación con Alice Huang, también conocida como Huang Le, una empresaria que, según agencias de inteligencia de Estados Unidos, recopilaba información para China, acusaciones que Beijing negó.

El 8 de noviembre, Huang reconoció públicamente la infidelidad en una nota a los empleados, y el directorio abrió una investigación independiente, a cargo del estudio Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. El directorio afirmó entonces que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos comerciales ni la seguridad nacional de Estados Unidos.

El 12 de noviembre, Nvidia anunció la renuncia de Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del directorio, tras nuevas revelaciones sobre una segunda relación con una ejecutiva de la compañía. La directora de finanzas, Colette Kress, asumió como CEO interina, y Harvey C. Jones fue nombrado como el primer presidente del directorio en la historia de la firma.

El caso también ha puesto la atención en Megaspeed, la empresa de centros de datos con sede en Singapur donde Alice Huang trabajó como ejecutiva. El Departamento de Justicia y el Departamento de Comercio de Estados Unidos confirmaron una investigación penal sobre la compañía, por el posible desvío de chips de Nvidia hacia China, lo que la empresa niega.

Elon Musk e inversionistas presionan para restituir a Huang

La campaña para que Huang regrese ha ganado fuerza en los últimos días. Una petición en línea reúne cerca de 190.000 firmas, entre ellas las de Elon Musk y varios miles de empleados de Nvidia.

Los inversionistas Brad Gerstner, de Altimeter Capital, y Gavin Baker, de Atreides Management, pidieron al directorio mantener abiertas todas las opciones, incluido su regreso.

En Washington, las señales son mixtas. El presidente Donald Trump dijo que no le molestaría ver de vuelta a Huang, aunque la semana pasada sugirió a Tim Cook, de Apple, como su reemplazo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, en tanto, pidió que la compañía busque candidatos externos.

La acción de Nvidia, que llegó a caer 3,6% en la mañana de este martes, redujo sus pérdidas tras conocerse la declaración. El título acumula una baja de más de 35% desde su récord de US$ 239,24, alcanzado el 6 de octubre.

Las declaraciones de Huang se conocen horas antes de que Nvidia publique, tras el cierre de Wall Street, sus resultados del tercer trimestre fiscal. Los analistas esperan ingresos por unos US$ 109.000 millones y una utilidad ajustada de US$ 2,47 por acción.