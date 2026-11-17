Este martes la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó íntegramente los artículos relacionados con el financiamiento del proyecto de ley de Sala Cuna Universal para las trabajadoras, los trabajadores y los independientes que indica, en las condiciones que establece, modifica el Código del Trabajo para tales efectos y crea un fondo solidario para esta.

Tras ello, el proyecto continúa avanzando en su segundo trámite constitucional, abordando aspectos centrales de su financiamiento, equidad y gradualidad de implementación.

“Es un momento muy importante porque mañana ya se vota en Sala, terminando así el segundo trámite, es el primer proyecto de sala cuna que logra avanzar y estamos esperanzados en que va a ser una realidad muy prontamente”, resaltó el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau.

¿En qué consiste el proyecto?

La propuesta aprobada ratifica lo realizado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y contempla una cotización total de 0,30% para el Fondo de Sala Cuna, incorpora un aporte de equidad para jardines VTF y establece un suplemento solidario para apoyar a las familias de menores ingresos.

Entre los principales cambios destaca la reducción de la cotización total destinada al Fondo de Sala Cuna, que pasa de 0,35% a 0,30%, junto con nuevos mecanismos de financiamiento para jardines infantiles públicos y apoyo económico focalizado en los hogares de menores ingresos.

La nueva fórmula considera una cotización de 0,15% con cargo a la Cuenta Individual de Cesantía y de 0,15% al Fondo de Cesantía Solidario. De esta manera, respecto de la propuesta presentada durante la tramitación en el Senado, se reduce en 0,05 puntos porcentuales el costo total del Fondo y se disminuye de 0,20% a 0,15% el componente proveniente de la Cuenta Individual de Cesantía.

La propuesta también incorpora un mecanismo de aporte de equidad destinado a los sostenedores de jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) de JUNJI.

Este aporte permitirá cubrir la diferencia positiva entre el monto que reciben los establecimientos privados por concepto de sala cuna y el valor de referencia que actualmente entrega el Estado a los jardines VTF, considerando la cantidad de niños beneficiarios que asisten a cada establecimiento.

El mecanismo se financiará con cargo al Fondo de Sala Cuna. Asimismo, con el objetivo de disminuir el eventual copago que deban enfrentar las familias, se incorpora un suplemento solidario financiado con recursos del Fondo de Sala Cuna y focalizado según el Registro Social de Hogares (RSH).

El beneficio considera dos tramos:

Hogares hasta el 40% más vulnerables del RSH : recibirán un suplemento equivalente al 50% de la diferencia positiva.

: recibirán un suplemento equivalente al 50% de la diferencia positiva. Hogares entre el 41% y el 60% del RSH: recibirán un suplemento equivalente al 30% de esa diferencia.

El cálculo considera la diferencia entre el aporte de sala cuna y el valor máximo afecto al beneficio, equivalente a 1,15 veces dicho aporte. Si la matrícula o mensualidad del establecimiento es inferior a ese límite, se utiliza el menor valor para determinar el suplemento.

De esta manera, se incorpora un mecanismo de apoyo focalizado para reducir el esfuerzo económico de las familias que más lo necesitan.