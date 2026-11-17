Esta jornada, Lorena Fries (FA), diputado e integrante de la comisión revisoria de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales.

En conversación con Hoy es Noticia, la parlamentaria se refirió a los reparos planteados por diputados de la UDI, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, quienes acusaron una “falta evidente de imparcialidad” de la comisión. Frente a ello, Fries aseguró que, de seguir ese criterio, “no se podría llevar adelante ninguna acusación constitucional”.

Al consultarle por las críticas de la bancada gremialista a sus declaraciones sobre una eventual estrategia detrás de las rebajas de condenas, vinculada con las presiones del oficialismo por los indultos.

Al respecto, la representante del distrito 10 sostuvo que no descarta esa posibilidad y planteó que los antecedentes deberán ser examinados durante el proceso. “Yo digo me parece y creo que es posible y justamente lo que tiene que pasar durante este proceso es que eso se verifique o efectivamente se deseche”, afirmó.

En esa línea, recordó que durante los primeros meses del actual periodo presidencial se presentaron iniciativas de conmutación de penas y que posteriormente surgieron presiones de sectores oficialistas para impulsar indultos.

“Yo lo único que hago es seguir esas pistas y estoy presumiendo, pero sí estoy diciendo que está dentro de la agenda del Presidente“, agregó, en referencia a José Antonio Kast.

Por estos dichos, indicó: “Tengo sospechas (…) Pero admite pruebas al contrario”.

#HoyEsNoticiaCNN | Lorena Fries, diputada del FA, por sus declaraciones sobre una posible estrategia en el caso de rebaja de penas para liberar a violadores de DD.HH: “Tengo sospechas” 💻https://t.co/YGweKA292Y https://t.co/riHCx3qyI7 — CNN Chile (@CNNChile) November 17, 2026

Consultada sobre su postura frente a la acusación constitucional, la diputada aclaró que, si bien considera reprochable la actuación del secretario de Estado, su voyo dependerá del análisis jurídico que realice la comisión revisora.

“Políticamente, me parece que es reprochable absolutamente lo que hizo el ministro, eso de todas maneras. Ahora, si es constitutivo de una infracción constitucional, eso es lo que hay que ver en la comisión“, aclaró.

Tras ello, agregó: “Me hubiera gustado que el ministro renunciara, porque hay un reproche político, moral, respecto de su actuación, pero la tarea que tenemos es ver que existe ese vínculo jurídico, que es parte de esta acusación constitucional, que es jurídica y es política”.

#HoyEsNoticiaCNN | Lorena Fries, diputada del FA y miembro de la comisión investigadora, no descarta votar en contra la AC contra Rabat 💻https://t.co/YGweKA292Y https://t.co/AuMFuCWyg0 — CNN Chile (@CNNChile) November 17, 2026

Respecto a los votos de otros parlamentarios que podrían aprobar este líbelo acusatorio, la parlamentaria apuntó a que eso “va a depender mucho de los antecedentes que se aporten a la comisión”.