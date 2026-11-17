Con el objetivo de fortalecer el desarrollo personal, emocional y social de niños, niñas y adolescentes (NNA) que residen en centros del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, la Fundación Sembrar Futuro inició su proceso oficial de convocatoria de tutores voluntarios para el periodo.

La iniciativa busca que personas mayores de 18 años se sumen a un programa de acompañamiento personalizado para fomentar vínculos positivos y entregar herramientas esenciales orientadas a la futura transición a la adultez de los menores.

Actualmente, la organización mantiene operaciones en 10 residencias distribuidas en la Región Metropolitana.

Para esta convocatoria, la institución habilitó un total de 50 plazas disponibles, asignando a cada tutor seleccionado una residencia específica según su comuna de domicilio.

Hasta cuándo se puede postular y cuáles son los requisitos

Desde la fundación recalcaron que no se requiere experiencia previa ni formación profesional en el área social o de voluntariado, ya que su equipo técnico brinda orientación y capacitación continua durante todo el proceso.

Las postulaciones se mantendrán abiertas hasta el 18 de diciembre de 2026, y se exige a los seleccionados un compromiso formal de un año, el cual contempla sesiones semanales de asistencia a 28 encuentros realizados los fines de semana (sábados o domingos por la mañana).

Además de instancias de apoyo de dos reuniones de seguimiento por semestre y participación de las actividades comunitarias en tres eventos anuales estipulados en el calendario de la organización.

¿Cómo postular paso a paso?

Quienes cumplan con ser mayores de 18 años y deseen sumarse a la iniciativa deben seguir las siguientes indicaciones:

Ingresar al sitio web oficial sembrarfuturo.cl

Seleccionar la pestaña o sección “Postular como tutor”.

Completar el formulario digital con sus datos personales y de contacto.

Una vez enviada la solicitud, los interesados pasarán a un proceso de selección que consta de tres etapas, entre ellas dos entrevistas para a conocer en profundidad las motivaciones del postulante y evaluar la compatibilidad de su perfil con el rol.