El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó este martes que el Gobierno presentará una querella criminal contra un profesor que fue detenido tras detectarse que ingresó drogas al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes, ubicado en la Región de Valparaíso.

El docente de una institución de educación superior fue sorprendido durante esta jornada entregando drogas y un teléfono celular a dos internos del recinto penitenciario, por lo que fue detenido posteriormente por Gendarmería.

A través de sus redes sociales, Arrau señaló que “el ‘profesor del año’ fue contratado en la cárcel de Los Andes para enseñar a los internos y terminó siendo descubierto ingresando droga y celulares”.

Ante ello, confirmó que, “como Ministerio de Seguridad Pública, presentamos una querella criminal por tráfico ilícito de drogas contra este educador que prefirió ser traficante”.

En esa línea, reafirmó que desde el Gobierno tendrán “tolerancia cero con quien se atreva a traicionar su labor para cometer delitos al interior de las cárceles”.

“Seguiremos fortaleciendo los controles y fiscalizaciones, porque la tranquilidad de los chilenos también depende del orden y disciplina en las cárceles”, cerró.