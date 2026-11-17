(EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles desde Manila (Filipinas) que no hay pruebas de que los problemas en infraestructuras tecnológicas en su país estén relacionados entre sí o sean consecuencia de ciberataques, y añadió que no hay “un ataque sistémico”.

En una rueda de prensa no programada desde Manila, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que los problemas que obligaron el viernes a suspender los vuelos en el país por fallos en el sistema de comunicación de los controladores aéreos, las interrupciones en los sistemas de banca digital y las caídas de servicios como los de Microsoft no están “relacionados de ninguna manera”.

El fallo aéreo provocó miles de cancelaciones y retrasos y obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a suspender durante más de cuatro horas las salidas de vuelos en todo el país. La agencia atribuyó el problema a una saturación de datos que afectó a equipos tecnológicos antiguos de sus centros de control.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló inicialmente que el incidente estaba relacionado con problemas en la infraestructura de telecomunicaciones de la FAA, mientras que el FBI participa en las investigaciones para determinar su causa.

“Estos incidentes no tienen nada que ver uno con el otro”

Rubio, que también ejerce como jefe del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, compareció para tranquilizar al público estadounidense y añadió que “no hay razones para creer que (los fallos en infraestructuras) tienen que ver con actores con malas intenciones” o ciberataques de naciones hostiles.

“Estos incidentes no tienen nada que ver uno con el otro, no están interrelacionados. Y segundo, no tenemos evidencia de que nada de esto tenga que ver con cibercriminales”, insistió Rubio.

Según el alto funcionario, eso no niega la realidad actual en la que “cuanto más estas tecnologías se integran en nuestra vida diaria, más se convierten en realidad estas vulnerabilidades”.

Rubio también restó importancia a las informaciones de CNN de que Irán podría estar planeando un ataque con una bomba sucia, con material nuclear o químico, en Washington.

El secretario de Estado dijo que no está preocupado por esta supuesta amenaza iraní y aseguró que “no hay ninguna amenaza inminente”.

“Estados Unidos siempre está vigilando a cualquiera que intenta hacer daño a nuestro país y nuestra gente”, añadió.