(Con información de CNN) – La sonda espacial Voyager 1 de la NASA alcanzó este miércoles 18 de noviembre un nuevo hito en la exploración espacial: se convirtió en el primer objeto fabricado por el ser humano en situarse a un día luz de la Tierra, una distancia aproximada de 25.900 millones de kilómetros.

Esto significa que una señal de radio enviada desde nuestro planeta tarda 24 horas en llegar a la nave, mientras que una eventual respuesta necesita otras 24 horas para regresar.

El récord se produce después de 49 años de viaje, desde que Voyager 1 despegó el 5 de septiembre de 1977 con la misión original de explorar Júpiter y Saturno.

La nave mantiene desde 1998 el récord como el objeto humano más distante de la Tierra, cuando superó a la sonda Pioneer 10.

¿Qué significa estar a un día luz de la Tierra?

Un día luz es la distancia que recorre la luz durante 24 horas, equivalente a unos 25.900 millones de kilómetros. No representa el tiempo que ha viajado la sonda, sino la separación que existe entre ella y nuestro planeta.

Para comunicarse con Voyager 1, la NASA utiliza la Red de Espacio Profundo (Deep Space Network), un sistema de grandes antenas terrestres que permite enviar instrucciones y recibir información de las misiones espaciales más distantes.

Sin embargo, la enorme separación impide una comunicación inmediata. Incluso en condiciones ideales, los ingenieros deben esperar aproximadamente 48 horas para completar un intercambio de mensajes.

Actualmente, la sonda se desplaza a unos 61.000 kilómetros por hora y estudia el espacio interestelar, una región que alcanzó en 2012 tras abandonar la heliosfera, la zona dominada por la influencia del viento solar.

Los problemas que amenazan la misión Voyager 1

A pesar de su histórica distancia, uno de los mayores desafíos de la NASA es mantener operativa una nave diseñada originalmente para una misión de apenas cinco años.

Voyager 1 obtiene su electricidad mediante generadores termoeléctricos que aprovechan el calor producido por la desintegración radiactiva del plutonio. Sin embargo, su suministro disminuye aproximadamente cuatro vatios cada año, lo que obliga a desconectar progresivamente sus instrumentos.

De los diez instrumentos científicos originales, actualmente permanecen operativos dos: un magnetómetro que estudia los campos magnéticos y un sistema que analiza ondas de plasma en el espacio interestelar.

Para prolongar su funcionamiento, los ingenieros realizaron recientemente una modificación de su sistema energético, denominada “Big Bang”, que permitió ahorrar alrededor de diez vatios al reemplazar equipos por otros de menor consumo.

La nave también enfrentó una interrupción de sus comunicaciones en octubre, cuando la NASA perdió temporalmente su señal durante aproximadamente dos días. Posteriormente, los equipos lograron recuperar el contacto.

¿Cuánto tiempo más podrá seguir funcionando?

La duración de la misión continúa siendo incierta. Los especialistas estiman que la sonda podría mantener sus operaciones científicas durante algunos años más, dependiendo del estado de sus sistemas y de las medidas que permitan conservar energía.

Su nave hermana, Voyager 2, también se encuentra en el espacio interestelar y, según las proyecciones de la NASA, alcanzaría la distancia de un día luz en noviembre de 2035.

Aunque Voyager 1 deje de transmitir información, continuará su recorrido por el espacio. Dentro de aproximadamente 40.000 años, pasará a unos 1,7 años luz de Gliese 445, una estrella hacia la cual se dirige actualmente.

La sonda también transporta el conocido Disco de Oro, que contiene imágenes, sonidos, música y saludos de la humanidad, concebidos como un registro de la vida en la Tierra para posibles civilizaciones que pudieran encontrarlo en el futuro.