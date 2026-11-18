La Sala del Senado continúa esta semana con el análisis y votación de las partidas de la Ley de Presupuestos 2027.

Durante la mañana se respaldaron las partidas para el Congreso, Presidencia de la República, Poder Judicial, Bienes Nacionales, Relaciones Exteriores, Secretaría General de la Presidencia y Deportes.

Mientras que en la tarde se visaron las de Gobiernos Regionales (Gores), Servicio Electoral (Servel) y Ministerio de Energía.

En el caso de la partida de Gores, fue aprobada luego de una serie de votaciones separadas e indicaciones presentadas por senadores y por el Ejecutivo.

Entre ellas está una indicación de la senadora Alejandra Sepúlveda, que señala que “con cargo a los recursos de inversión regional, los Gobiernos Regionales podrán celebrar convenios de transferencia de recursos con la Fundación para la Innovación Agraria para el financiamiento de programas, instrumentos y convocatorias de innovación para la competitividad y fomento productivo del sector silvoagropecuario y agroalimentario, que tengan incidencia o interés regional”.

El Gobierno hizo reserva de constitucionalidad sobre dicho tema.

Por otro lado, el Gobierno patrocinó una indicación del senador Diego Ibáñez sobre los criterios de distribución del gasto con los que pueden utilizar los cores cuando tienen un cometido funcionario.

También se aprobó una indicación del senador Sergio Gahona —patrocinada por el Ejecutivo— que “permite efectuar transferencias a instituciones públicas para el financiamiento de programas de capacitación y formación de capital humano especializado, incluyendo programas de formación de médicos especialistas y subespecialistas en convenio con los respectivos Servicios de Salud y universidades acreditadas”.

Respecto a la partida del Servel, esta fue aprobada con una indicación de información presentada por la senadora Vanessa Kaiser para que “se informe trimestralmente a la Comisión de Presupuestos sobre los gastos de capacitación y perfeccionamiento”.

Por su parte, la partida del Ministerio de Energía se aprobó con una indicación del Ejecutivo sobre un incremento de los recursos para proyectos de transición energética.

Para este miércoles 18 se continuará con las partidas de los ministerios de Salud, Trabajo, Seguridad, Medio Ambiente, Obras Públicas, Economía, Transportes, Hacienda, Vivienda, Defensa, Cultura y Segegob.