El precio del cobre registró una caída de hasta 4% este miércoles 18 de noviembre, hasta alcanzar su nivel más bajo en siete meses, en medio del fortalecimiento internacional del dólar y una creciente incertidumbre sobre la demanda mundial del metal.

Los contratos de futuros en la Bolsa de Metales de Londres (LME) tocaron un mínimo de US$12.700 por tonelada, equivalente a US$5,76 por libra, su menor valor intradía desde mediados de abril.

Posteriormente, a las 09:13 horas de Londres, el metal moderó ligeramente sus pérdidas y se cotizaba en US$12.733,50 por tonelada (US$5,77 por libra), con una baja de 3,7%, según cifras consignadas por Diario Financiero.

El retroceso afecta al principal producto de exportación de Chile, cuyo precio es un factor relevante para los ingresos del sector minero, el comportamiento del dólar y las perspectivas de recaudación fiscal.

¿Qué explica la fuerte caída del cobre?

Entre los factores que presionan la cotización se encuentra el fortalecimiento del dólar estadounidense, previo a la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Un dólar más fuerte tiende a encarecer las materias primas para los compradores que utilizan otras monedas, lo que puede afectar su demanda.

A ello se suman los débiles indicadores económicos de China, principal consumidor mundial de cobre, donde los últimos datos de producción industrial e inversión en activos fijos estuvieron por debajo de las expectativas del mercado.

La incertidumbre también alcanza al sector tecnológico. Las recientes caídas de acciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA) han generado dudas sobre el ritmo de inversión en centros de datos, cuya construcción requiere grandes cantidades de cobre para instalaciones eléctricas e infraestructura energética.

Este escenario ha afectado a otros metales industriales. Durante la jornada, el estaño llegó a retroceder más de un 8%, mientras que el zinc registró una caída de hasta 2,8%.