Después de 13 años de espera, Grand Theft Auto VI (GTA VI) finalmente comenzó su lanzamiento mundial. El esperado videojuego de Rockstar Games ya se encuentra disponible en Nueva Zelanda, uno de los primeros países en acceder oficialmente a la nueva entrega de la franquicia.

El título se habilitó a las 00:00 horas del jueves 19 de noviembre en territorio neozelandés, cuando en Chile todavía eran las 08:00 horas del miércoles 18, debido a la diferencia horaria entre ambos países.

Esto se debe a que Rockstar Games estableció un lanzamiento escalonado por regiones, por lo que GTA VI se desbloquea a la medianoche del 19 de noviembre en cada territorio, en lugar de estrenarse simultáneamente en todo el mundo.

De esta manera, los primeros jugadores ya pueden explorar el estado ficticio de Leonida, mientras otros países deberán esperar a que llegue la fecha oficial de estreno en sus respectivas zonas horarias.

¿A qué hora se estrena GTA VI en Chile?

En Chile, GTA VI estará disponible desde las 00:00 horas del jueves 19 de noviembre, tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X|S.

Esto significa que los jugadores chilenos podrán acceder oficialmente al videojuego 16 horas después de su habilitación en Nueva Zelanda.

Quienes hayan adquirido la versión digital anticipadamente pueden descargar los archivos del juego desde el pasado 10 de noviembre, gracias al sistema de precarga habilitado por Rockstar Games.

Sin embargo, tener el videojuego instalado no permite acceder a su contenido antes del horario oficial de desbloqueo correspondiente a la región.

El regreso a Vice City después de más de una década

El estreno de GTA VI marca el regreso de una de las franquicias más exitosas de la industria de los videojuegos, cuya entrega anterior, Grand Theft Auto V, debutó originalmente en septiembre de 2013 para PlayStation 3 y Xbox 360.

La nueva historia está protagonizada por Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja que se involucra en el mundo criminal del estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, Estados Unidos.

El escenario incluye una versión moderna de Vice City, ciudad inspirada en Miami, además de zonas costeras, pantanos, carreteras y otras localidades que forman parte del mundo abierto.

Según cifras recogidas por Associated Press, GTA V ha vendido más de 230 millones de copias desde su lanzamiento, lo que refleja la magnitud de las expectativas comerciales que rodean a su sucesor.

Por ahora, GTA VI se estrena en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar Games no ha anunciado una fecha oficial para una eventual versión de PC.