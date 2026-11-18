La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la sentencia que ordenó al Hospital Regional Dr. Leonardo Guzmán pagar una indemnización de $185 millones a los familiares de una paciente que falleció tras sufrir una pancreatitis grave, cuyo agravamiento no fue detectado oportunamente por el personal médico.

De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, la Segunda Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de casación presentado por la demandada y ratificó la resolución del Primer Juzgado Civil de Antofagasta.

La indemnización por daño moral beneficiará a los dos hijos, pareja, madre, padrastro y hermanos de la víctima.

Según los antecedentes del caso, la mujer ingresó al recinto asistencial el 21 de enero de 2021, con un intenso dolor abdominal que se prolongaba desde hacía seis días y coloración amarillenta de la piel. Tras permanecer hospitalizada y presentar un progresivo deterioro de su salud, falleció tres días después.

El tribunal estableció que el diagnóstico inicial y la posterior hospitalización e intervención quirúrgica no infringieron la lex artis médica. Sin embargo, determinó que existió negligencia en el seguimiento de la enfermedad, debido a que no se logró controlar el dolor ni detectar oportunamente que la pancreatitis había evolucionado de leve a grave.

“A la luz de los parámetros relacionados es ineludible concluir que las atenciones prodigadas por el hospital fueron insuficientes y negligentes, pues el estado de salud de la paciente se agravó por una falta de atención y del estándar de cuidado exigible”, señala la sentencia.

La resolución también estableció que el agravamiento no fue advertido durante los turnos de tarde y noche, pese a que la paciente requería evaluaciones más frecuentes y atención hospitalaria de mayor complejidad.

De acuerdo con el fallo, un seguimiento adecuado habría permitido identificar el deterioro de la enfermedad y proporcionar atención especializada en unidades de cuidados intermedios o intensivos, antes de que la mujer sufriera un shock irreversible durante la mañana del 24 de enero de 2021.

Para la Corte, estas deficiencias constituyeron una falta de servicio que compromete la responsabilidad del recinto asistencial, por lo que confirmó la indemnización de $185 millones y condenó en costas a la parte demandada.