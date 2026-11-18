El expresidente de Chile Gabriel Boric anunció este miércoles su incorporación como comisionado a la International Capital Tax Commission (ICRICT), una organización internacional que promueve reformas tributarias para aumentar la contribución fiscal de las grandes fortunas y empresas multinacionales.

El organismo, copresidido por el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y la economista Jayati Ghosh, confirmó el nombramiento mediante un comunicado y un video en el que el exmandatario explicó las razones de su incorporación.

“Tengo la convicción que en un mundo cada vez más rico es intolerable e injusto que sean sólo unos pocos los que son dueños de la riqueza que entre todos generamos, en particular los trabajadores”, sostuvo Boric.

En esa línea, el exjefe de Estado defendió la necesidad de impulsar cambios en las normas tributarias internacionales.

“Tenemos que todos juntos organizarnos, luchar, insistir en que los ricos tienen que pagar los impuestos que corresponden, porque la desigualdad no es una ley de la naturaleza”, afirmó.

El nuevo rol internacional de Gabriel Boric

La ICRICT trabaja desde 2015 en propuestas para reformar el sistema tributario internacional, con especial atención a la tributación de las grandes empresas multinacionales y las personas de mayores ingresos y patrimonio.

La comisión reúne a economistas, juristas y exautoridades de distintos países, entre ellos Thomas Piketty, Gabriel Zucman y el exministro de Economía argentino Martín Guzmán.

En su declaración, Boric planteó que la participación en este organismo le permitirá colaborar con especialistas y representantes de la sociedad civil para promover una distribución más equitativa de la riqueza.

“Vamos a trabajar conjuntamente con diferentes liderazgos, economistas, sociedad civil, de diferentes países de América Latina y del mundo, para construir un mundo que sea más justo, más igualitario”, manifestó.

Joseph Stiglitz destaca incorporación de Boric

El economista estadounidense Joseph Stiglitz, galardonado con el Nobel de Economía en 2001, valoró la llegada del exmandatario chileno y destacó la importancia de contar con voluntad política para avanzar en reformas fiscales internacionales.

“Hacer que nuestro sistema tributario sea justo, lo que incluye asegurar que los más ricos paguen lo que les corresponde, no es solo un desafío técnico: exige voluntad política de los líderes para actuar”, afirmó.

Stiglitz también advirtió que la concentración extrema de la riqueza afecta la cohesión social y representa un riesgo para las democracias.

Por su parte, Jayati Ghosh destacó la experiencia de Boric como jefe de Estado y su decisión de participar en la elaboración de nuevas reglas tributarias globales.

“Él trae la convicción de quien enfrentó la desigualdad desde el gobierno”, expresó la economista.