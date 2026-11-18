La empresa de venta de entradas Ticketplus implementó un nuevo sistema de filas virtuales que asigna una posición única a cada comprador mediante su cuenta y RUT. La medida busca evitar que los usuarios obtengan múltiples lugares en la fila utilizando distintas pestañas, navegadores o dispositivos.

Según mediciones internas de la compañía, el tráfico generado por bots puede representar hasta el 80% del total durante determinadas ventas de alta demanda, especialmente en conciertos. Ticketplus sostiene que la validación de identidad permitirá restringir estos accesos automatizados y reducir las ventajas utilizadas para adquirir entradas destinadas a la reventa.

El nuevo mecanismo también permite conservar automáticamente la posición asignada si se interrumpe la conexión a internet o se producen problemas de conectividad, siempre que el comprador vuelva a ingresar a su sesión.

“Sabemos la frustración de hacer una fila virtual sin saber si funciona o si hay miles de bots pasándote por el lado para revender entradas”, señaló el CEO de Ticketplus, Chien-Fu Chen. El ejecutivo explicó que la tecnología permite procesar hasta 2.000 ingresos por minuto y busca garantizar condiciones de compra equitativas.

Para utilizar el sistema, la compañía recomienda crear una cuenta y verificar el RUT antes del inicio de las ventas masivas. Además, precisó que acceder desde un solo dispositivo ofrece las mismas posibilidades de compra que utilizar varios simultáneamente, evitando saturaciones innecesarias en la plataforma.