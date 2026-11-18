La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó al vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, por sus declaraciones sobre el Partido de la Gente (PDG) y sostuvo que sus dichos terminaron abriendo un nuevo flanco para el Ejecutivo.

En entrevista con CNN Chile Radio, la parlamentaria apuntó particularmente al momento político en que se produjo la controversia, cuando La Moneda requiere alcanzar acuerdos y sumar votos en el Congreso.

“Creo que lo que ha hecho él es lo que se llama apagar el incendio con bencina”, afirmó.

Vodanovic sostuvo que las declaraciones reflejan un problema político que, a su juicio, va más allá de la figura del vocero.

“Aquí el problema es de diseño político, es mucho más general que la existencia o no de un vocero”, señaló.

“A nadie le gusta que lo ninguneen”

La presidenta del PS cuestionó que Arenas haya criticado públicamente al PDG en momentos en que el Gobierno mantiene negociaciones legislativas donde los votos de esa colectividad pueden resultar relevantes.

“Evidentemente, a nadie le gusta que lo ninguneen, que es lo que él hizo”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que la actuación del vocero puede interpretarse como una muestra de “poca habilidad política” o, en un escenario más extremo, como una acción que perjudica las conversaciones del propio Ejecutivo.

“Ahí muestra o poca habilidad política o derechamente una intención deliberada de perjudicar la negociación que está en curso para el Gobierno”, expresó.

Cuestiona falta de diálogo del Ejecutivo

Vodanovic extendió sus críticas a la conducción general del Gobierno y sostuvo que observa poca disposición para flexibilizar posiciones en medio de la discusión del Presupuesto 2027.

“La verdad es que no hay espacios de diálogo con el Gobierno”, afirmó.

La senadora planteó que el Ejecutivo enfrenta dificultades para responder a distintas demandas sociales y aseguró que requiere una mirada más amplia para alcanzar acuerdos tanto en materia presupuestaria como legislativa.

“Yo esperaría que hubiera alguna posibilidad de diálogo (…) para que se entiendan las necesidades de los chilenos y chilenas”, concluyó.