Grand Theft Auto VI (GTA VI) comenzó su lanzamiento con un nuevo récord para la industria de los videojuegos. La esperada entrega de Rockstar Games alcanzó una calificación de 99 sobre 100 en Metacritic y se ubicó en el primer lugar del ranking histórico de la plataforma.

El resultado se conoció este miércoles 18 de noviembre, después del levantamiento del embargo de reseñas de la prensa especializada, a pocas horas del estreno oficial del título para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Según el recuento publicado por FayerWayer, el videojuego alcanzó los 99 puntos a partir de 141 críticas profesionales, cifra que puede variar a medida que la plataforma incorpore nuevos análisis.

Con esta calificación, GTA VI iguala el récord de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lanzado en 1998 para Nintendo 64, que durante casi tres décadas fue el único videojuego en alcanzar los 99 puntos en Metacritic.

¿Por qué GTA VI superó a Zelda en el ranking de Metacritic?

Aunque ambos títulos aparecen con una calificación de 99 sobre 100, GTA VI encabeza actualmente la clasificación histórica de Metacritic, por delante del clásico de Nintendo.

Según explicó el medio especializado Video Games Chronicle (VGC), la diferencia se debe a que Metacritic utiliza cálculos internos con mayor precisión decimal para ordenar los videojuegos que comparten la misma puntuación visible.

De esta manera, GTA VI se convirtió en el título mejor posicionado del ranking, pese a que oficialmente comparte el récord de 99 puntos con Ocarina of Time.

El resultado también representa la mejor recepción crítica registrada hasta ahora por una entrega de la franquicia Grand Theft Auto.

Anteriormente, GTA IV había alcanzado 98 puntos, mientras que GTA V obtuvo 97 en algunas de sus versiones.

Las primeras críticas de GTA VI

La recepción inicial ha sido ampliamente favorable entre los principales medios especializados.

Publicaciones como IGN, Game Informer y GamesRadar+ otorgaron al videojuego sus máximas calificaciones, con especial atención al diseño del mundo abierto, las mejoras jugables y el nivel técnico de la producción.

En su análisis, GamesRadar+ destacó la escala y calidad del escenario desarrollado por Rockstar, mientras que VGC lo calificó como uno de los títulos más importantes de su generación.

Al momento de conocerse las primeras puntuaciones, Metacritic no registraba reseñas clasificadas como mixtas o negativas para la versión de PlayStation 5.

Sin embargo, la calificación todavía es provisional, ya que el promedio puede modificarse con la incorporación de nuevos análisis de la prensa especializada.

¿Cuándo se estrena GTA VI en Chile?

El lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI está programado para el jueves 19 de noviembre de 2026, después de más de 13 años desde la llegada de GTA V.

Debido al sistema de estreno por regiones, el videojuego ya se encuentra disponible en Nueva Zelanda, uno de los primeros países en alcanzar la medianoche de la fecha de lanzamiento.

En Chile, el título se desbloqueará a las 00:00 horas del jueves 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.