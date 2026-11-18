Este miércoles se concretó la demolición de un inmueble en Independencia, el cual está vinculado a un homicidio.

Se trata de un cité ubicado en la calle San Luis, el cual era foco de delitos, como venta y consumo de drogas y ocupación ilegal, según señaló el alcalde Agustín Iglesias.

En el lugar vivían cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, entre ellos un lactante. Se habían recibido reclamos de vecinos del sector debido a incivilidades.

El inmueble también estaba vinculado a homicidios. El último ocurrió en octubre, cuando apareció el cuerpo de una adolescente de nacionalidad dominicana. En julio se registró otro crimen y a comienzos de año hubo un incendio.

El equipo ECOH se encuentra investigando los homicidios y no se descarta vinculación de bandas de crimen organizado al inmueble.

El alcalde Iglesias comentó que “hicimos este operativo en calle San Luis, que lleva durante años siendo un problema importante para la comunidad del sector por denuncias de diferente índole, de drogas, incivilidades y casos muy graves como el que tuvimos hace pocas semanas, de un homicidio al interior de esta vivienda que hace mucho tiempo que está abandonada por los dueños”.

El inmueble “está en condiciones peligrosas para quienes viven ahí por un incendio que ocurrió a principios de este año”.

Por su parte, el coronel Cristian Morgensten, de la Prefectura Zona Norte, dijo: “Con la Municipalidad de Independencia hemos desarrollado distintos operativos dentro de la comuna, lo cual ha permitido que podamos tener una disminución importante en los delitos que han ocurrido”.

La plataforma Transporte Informa comunicó que hay restricción de tránsito en calle San Luis, entre Escanilla y Maruri, debido al procedimiento. Se aconsejó optar al oriente por calle Bezanilla.