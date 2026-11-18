El Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique mantuvo una multa de 60 UTM —equivalente a unos $4,3 millones— contra Sodexo Chile por no remitir a la Inspección del Trabajo una denuncia de acoso laboral presentada por un trabajador contra un gerente, en el marco de la Ley Karin.

Según lo informado por el Poder Judicial, el juez David Sepúlveda Cid rechazó la reclamación de la empresa respecto de esta sanción, al establecer que el empleador no tiene facultades para determinar si una denuncia cumple con los requisitos para ser investigada por la autoridad.

La sentencia señala que Sodexo decidió gestionar internamente la denuncia, con asesoría de su área legal, en lugar de remitirla a la Dirección del Trabajo dentro del plazo legal de tres días.

El tribunal sostuvo que: “El empleador no cuenta con facultades para realizar una especie de examen de admisibilidad o de mérito de ella”, puesto que esa evaluación corresponde a la autoridad laboral.

Además, estableció que la omisión no constituyó un simple retraso, debido a que transcurrieron más de 80 días sin que la empresa enviara la denuncia, incluso después de un requerimiento expreso de la fiscalizadora. El fallo consideró especialmente que los hechos denunciados involucraban al máximo ejecutivo del contrato, respecto de quien la compañía no podía realizar la investigación.

La resolución también descartó rebajar la multa, al considerar que la decisión de no remitir la denuncia fue deliberada y que las medidas de resguardo, la atención psicológica temprana y los acuerdos alcanzados en una mediación no reemplazaban el cumplimiento de esa obligación legal.

Sin embargo, el tribunal acogió parcialmente la reclamación de Sodexo y dejó sin efecto una segunda multa de 60 UTM, aplicada por supuestamente no informar semestralmente a los trabajadores sobre los canales disponibles para denunciar situaciones de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo.

En este punto, la sentencia concluyó que la empresa sí había entregado la información correspondiente al primer semestre, mientras que para el segundo todavía no vencía el plazo legal. Por ello, determinó que existió un error de hecho en la fiscalización y anuló esa sanción.