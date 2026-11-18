La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) informó que entre enero y septiembre de 2026 un total de 2.358.266 números cambiaron de compañía.

Se trata de 2.309.483 cambios en telefonía móvil y 48.783 en telefonía fija que se portaron entre los primeros nueve meses del año.

La portabilidad numérica en el móvil registró una leve alza de 0,8% en comparación con el mismo período de 2025.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, dijo que las cifras “confirman que esta herramienta es sumamente efectiva para los chilenos, garantizando su libertad para elegir la oferta que mejor se adapte a sus necesidades”.

Y agregó: “Este dinamismo es acompañado por una industria competitiva y dinámica, que ya cuenta con 10,8 millones de conexiones 5G en Chile, y que proyecta muy pronto superar al 4G como la principal tecnología del país”.

De acuerdo con la Subtel, durante el trimestre julio-agosto-septiembre de este año se registraron 759.921 portaciones.

De ese total, 730.770 corresponden a números móviles que se cambiaron de compañía, mientras que 29.151 son números fijos que se cambiaron de empresa telefónica.

Desde la puesta en marcha de la portabilidad numérica en diciembre de 2011 hasta septiembre de 2026, se han acumulado 44.855.959 portaciones a nivel nacional. En el desglose, 42.986.451 corresponden a telefonía móvil y 1.869.508 a telefonía fija.

A continuación, los registros de portabilidad de las empresas entre enero y septiembre: