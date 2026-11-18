Chile genera aproximadamente cinco millones de toneladas de escorias de cobre al año, un material derivado de los procesos de fundición que podría aprovecharse como insumo para la construcción y otras actividades productivas, bajo las condiciones técnicas y sanitarias correspondientes.

Con el propósito de impulsar su valorización, Corporación Alta Ley y Anglo American organizaron la conferencia internacional “Escorias de cobre: una oportunidad para la industria chilena. De subproducto minero a activo nacional estratégico”, realizada el 12 de noviembre en Santiago.

La actividad reunió a representantes del sector público, empresas mineras, organizaciones vinculadas a la construcción y especialistas internacionales para analizar el potencial de este material y los desafíos que enfrenta su incorporación a nuevos procesos productivos.

Escorias de cobre: una alternativa para la industria de la construcción

Las escorias de cobre, también conocidas como silicato de hierro, se generan durante los procesos de fundición del mineral. Históricamente, gran parte de este material se ha acumulado en depósitos autorizados, conocidos como escoriales.

Sin embargo, las experiencias internacionales muestran oportunidades para su utilización en la fabricación de cemento, pavimentos y otras aplicaciones industriales.

Durante la conferencia se expusieron antecedentes sobre su aprovechamiento en distintos países. En Alemania, por ejemplo, se utiliza cerca del 95% de la escoria siderúrgica, mientras que en Japón, empresas como Sumitomo Metal Mining destinan una proporción importante de su escoria de cobre a la producción de cemento.

En Chile, uno de los principales objetivos es ampliar las posibilidades de utilizar este material como árido artificial para determinados proyectos de construcción e infraestructura.

Kattherine Ferrada, gerenta de Medio Ambiente de Anglo American y presidenta del encuentro, destacó la necesidad de fortalecer la colaboración entre el mundo público, privado y académico.

“Necesitamos avanzar hacia una economía circular que permita aprovechar estos materiales de manera segura y convertirlos en insumos para otras industrias”, señaló.

Avances normativos y desafíos para ampliar su utilización

Uno de los temas centrales de la conferencia fue el desarrollo de normas técnicas que permitan incorporar las escorias de cobre a nuevos procesos productivos.

En este ámbito, Corporación Alta Ley y el Instituto Nacional de Normalización (INN) han impulsado instrumentos para orientar la clasificación, caracterización y utilización de estos materiales.

Entre ellos destaca la norma NCh3894:2025, que establece criterios técnicos para áridos artificiales provenientes de escorias de fundición de cobre.

A estos avances se suma el Decreto Supremo N° 46 del Ministerio de Salud, publicado en febrero de 2026, que establece los requisitos para autorizar su utilización en determinadas obras de construcción.

La regulación contempla autorizaciones sanitarias y controles específicos para proteger la salud de las personas y asegurar que los materiales cumplan las condiciones exigidas.

Durante el encuentro, Elena Moreno, presidenta ejecutiva interina de Corporación Alta Ley, sostuvo que el desarrollo de normas técnicas debe complementarse con condiciones que favorezcan la creación de un mercado para estos materiales.

La ejecutiva identificó tres desafíos: armonizar la regulación, fortalecer la confianza mediante estándares técnicos e impulsar la demanda comercial.

En ese contexto, planteó que el Estado podría desempeñar un papel relevante mediante su incorporación en proyectos de obras públicas y programas de pavimentación, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.

Expertos internacionales analizan el potencial de las escorias

La conferencia también contó con la participación de Charles Ochola, presidente de la National Slag Association (NSA), quien abordó experiencias internacionales de aprovechamiento de escorias metalúrgicas.

El especialista destacó que estos materiales cuentan con aplicaciones en la construcción, procesos ambientales y actividades agrícolas, además de su potencial como fuente de determinados minerales.

Por su parte, Louise Assem, vicepresidenta de Ciencia y Asuntos Regulatorios de la International Copper Association (ICA), expuso sobre los desafíos para desarrollar criterios compartidos que permitan aprovechar el silicato de hierro de manera segura.

La experta destacó la importancia de utilizar evidencia científica sobre las características, peligrosidad y riesgos del material, junto con mantener evaluaciones específicas cuando existan diferencias en su composición o condiciones de utilización.

El desafío de conectar minería, construcción y economía circular

La jornada concluyó con un panel de especialistas de la industria minera, cementera y académica, donde se abordaron las oportunidades para incorporar las escorias de cobre a nuevos proyectos productivos.

Entre los participantes estuvieron representantes de Anglo American, ENAMI, Empresas Melón y el IDIEM de la Universidad de Chile.

En el encuentro también participaron representantes del Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Corfo y la Cámara Chilena de la Construcción.

Desde las instituciones organizadoras destacaron que la valorización de estos materiales requiere coordinación entre distintos sectores, junto con estándares de seguridad, trazabilidad y calidad.

El objetivo es reducir la acumulación de residuos mineros y desarrollar nuevas oportunidades de aprovechamiento industrial, en línea con los desafíos de economía circular que enfrenta la minería chilena.